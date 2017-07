Čeští squashisté poprvé zamíří na Světové hry. Chtějí co nejvýše!

Squash stále chybí v programu letních olympijských her. Vyhlídky jsou však čím dál více pozitivnější a jsou vázány na to, jaké město bude Hry pořádat v roce 2024. Ve hře je totiž Paříž nebo Los Angeles. „Vzhledem k tomu, že předseda světové federace squashe je Francouz, tak si přejeme, aby pořadatelství dostala Paříž. Myslím si, že šance dostat se tam by byla daleko větší než v případě Los Angeles,“ dodal Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe.

První větší test pro české hráče mohou představovat Světové hry, které již ve Vratislavi odstartovaly. Jako vrchol kariéry je bere Zuzana Kubáňová, úřadující domácí mistryně. „Je to taková odměna a splněný sen. Squash na olympijských hrách ještě není, a jestli někdy bude, už to pro mě pravděpodobně nebude aktuální,“ vysvětlila Kubáňová, která je zároveň několikanásobná mistryně světa v racketlonu. V prvním kole se utká s Japonkou Misaki Kobajašhi, což je 40. hráčka světa.

„Podle papírových předpokladů je to hodně tvrdý oříšek. Já reálně výkonnostně aktuálně spadám do nějakého 100. místa na PSA. Ale určitě to předem nevzdávám. Uvidíme, s čím soupeřka přijde a jak budu schopná zareagovat,“ popsala situaci Kubáňová.

Do boje půjde i současná česká squashová jednička Jan Koukal. V prvním kole ho vyzve Joshua Masters, což je 58. hráč žebříčku PSA. „Půjdu si Světové hry hlavně užít a nasát tu atmosféru. Těším se na to,“ dodal osmnáctinásobný domácí šampion, který se tradičně na soupeře nekouká. „Po sezoně jsem si trochu odpočinul, teď se připravuji teprve pár týdnů. Forma bude pro mě překvapením.“

Neméně náročné to bude mít také Anna Serme (dříve Klimundová), která nastoupí proti Rachel Arnoldové z Malajsie, 53. hráčce na světě. To Dan Mekbib se utká s Australanem Rhysem Dowlingem. „Pro squashisty je to netradiční období. Uprostřed prázdnin se většinou připravujeme na novou sezonu. Jsem ale velice rád, že se her mohu zúčastnit,“ popsal situaci Mekbib. „Cílem je se dostat co nejvýše. Nebude to však lehké, protože jsou v turnaji top světoví hráči.“

Prvním nasazeným v mužské části turnaje je Němec Simon Rösner, jedenáctý hráč světa. V ženském pavouku je jedničkou Francouzka Camille Serme, třetí nejlepší hráčka světa. „Osobně považuji za úspěch, kdyby se všichni čeští hráči dostali do druhého kola nebo alespoň pár z nich. Konkurence je opravdu kvalitní, byli by mezi šestnácti nejlepšími,“ dodal Fořter z České asociace squashe.

Za letošní sezonu udělal český squash opět velký pokrok – vždyť celkem čtyři hráči se dostali do finále světových turnajů PSA. Kromě výše zmíněných také Ondřej Uherka a Martin Švec.