Dostihový syndikát rozjel i Olehla. Dobrá kobylka, ale Velkou dopředu neslibuji

„Kobylku měla stáj Wrbna pronajatou už minulý rok od Hřebčína Napajedla,“ líčí trenér Olehla. „Když se mě bývalá šéfová na podzim ptala, jestli si chci klisnu nechat, nebo ji má vrátit do Napajedel, tak jsem se ji rozhodl nechat. Přece jenom jsme si s ní dali už dost práce a podle mého má slušné předpoklady pro solidní kariéru. Sám bych ji ale jako začínající podnikatel neutáhnul, tak jsem hledal cestu, jak zafinancovat alespoň fixní část nákladů.“

Máte zájem? Sondoval trenér

Olehla se nejdřív rozhodl otestovat zájem o založení syndikátu. Na Facebook vyvěsil nabídku, ozvalo se mu asi čtyřicet zájemců. „Prvotní nadšení bylo slušné, ale když jsem pak zhruba rozpočítal, kolik by roční příspěvek i s DPH stál, tak to trochu opadlo. Nakonec je majitelů osmnáct, což tak zhruba odpovídá tomu, co jsem očekával.“

Roční příspěvek jednoho člena syndikátu vychází konkrétně u Poinsettie na 8 tisíc korun. Zbytek potřebných nákladů hradí trenér Olehla, který syndikát zastřešuje. „Když to dobře jde, tak náklady na jednoho koně na rok vyjdou se vším všudy na 150 tisíc korun,“ vypočítává Olehla. „Takže jsem zhruba rozpočítal základní sazbu na předpokládanou dvacítku členů a zbytek platím já - vakcinace, kovář, přeprava, přihlášky... Nezdá se to, ale ono to docela naskáče.“

Výše nákladů pochopitelně záleží i na tom, jak se koni na dostizích daří. „Pokud se něco vydělá, a já doufám, že ano, tak se umoří moje náklady. A co zůstane, to se rozdělí mezi členy,“ říká Olehla. „Aby také dostali něco zpátky. Samozřejmě to není jen o penězích, spíš o radosti. Když se sejde celá banda, bude veselo. A třeba se někdo tak chytí, že si koupí dalšího koně.“

Trenér Olehla se členy syndikátu zatím komunikuje hlavně na dálku. Založil skupinu na Facebooku, pravidelně informuje o trénincích Poinsettie, posílá její fotky a videa. Přes sociální síť také nechal hlasovat o názvu a barvách nové stáje. Nakonec vyhrál název Syndikát hvězda-Olehla, klubové barvy jsou červená a zelená s červenou hvězdou. (Poinsettia je název květiny známé jako Vánoční hvězda).

Salto a marný finiš

Na dostihové dráze se Poinsettia v barvách nového syndikátu představila zatím dvakrát. V Bratislavě spadla po kolizi s jiným koněm a v Pardubicích doběhla na začátku května sedmá. V sobotu bude v Pardubicích běhat znovu. Olehla věří, že ve steeplechase pro čtyřleté a starší klisny o 90 tisíc korun, zaboduje.

„Je to dobrá kobylka, bohužel v Bratislavě jí skočil pod nohy kůň a udělala salto,“ mrzelo Olehlu. „A v Pardubicích pak běhala vůbec poprvé. Navíc byla poněkud ambiciózně ježděná. Ještě do poslední fáze dostihu byla první, až na konci vycouvala, takže jsem z jejího výkonu nebyl zklamán. Teď bude konkurence znovu velká, na startu je sedmnáct kobyl. Ale klisna je zdravá, je fit a v poslední době mi připadá docela freš, tak to věřím půjde dobře.“

Jaké by mohla mít Poinsettia ambice? Podle Olehly by mohla jít v sezoně šest až osm dostihů. Některé větší v Polsku, koncem sezony by mohla závodit při Velké pardubické. „Když jí to v Pardubicích půjde, tak by mohla jít Cenu Laty Brandisové, případně některé další. Ale nejsem fabulátor, abych členům syndikátu hned slibovat Velkou pardubickou. To je ještě hodně daleko.“