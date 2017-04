Superhody bez pomlázky. Florbalová sezona vrcholí, kdo ovládne superfinále?

Když se potkají, pozdraví se a potřesou rukama. Víc ale nic. Žádné hecovačky, jen úplná koncentrace. „Je mezi námi komunikační zeď. Anebo mlžíme,“ usmál se před superfinále chodovský obránce Martin Pražan. A když jen lehce označil Mladou Boleslav za favorita, kapitán soupeře Petr Novotný se ohradil: „To si nemyslím, ač je logické, že se té role chce každý zbavit.“

Boleslav: zlomit prokletí

Zkuste jen naznačit, zda po všech těch letech nemá Mladá Boleslav už na čase, a hned na vás obránce Petr Novotný vyhrkne: „Jasně že má. Už dávno.“ Srší to nejen z něj, pulzuje to v celém týmu. Mají jeden z největších rozpočtů, rozjeli trend placených přestupů, ale nikdy mistry nebyli. Předloni třeba padli v superfinále s Tatranem až na nájezdy a nyní by byli první, kdo by vyhrál základní část, domácí pohár a titul. „Tři trofeje jsou náš cíl,“ řekl trenér Martin Pazdera.

Nezastavitelný Dóža

Jako prvnímu hráči v historii české ligy se mu povedlo v základní části nastřádat 74 bodů. A celkem jich má v sezoně 98! „Jasně že si budeme dávat pozor, aby nám nedal pět gólů, ale myslím, že to nenastane,“ říká Novotný, když má mluvit o fazoně Patrika Dóži. Právě on je pro obhajující Chodov hlavní silou a superfinále je i jeho rozlučkou, neboť odchází do švýcarského Könizu. „Máme dobré individuality, ale i Boleslav má silné dvě lajny,“ varuje Martin Pražan před Jiřím Curneym.

Čest Vítkovic v rukou žen

Dosud je jejich poměr titulů ze superfinále vyrovnaný: 2:2. Brzy ale bude buď Herbadent, nebo Vítkovice tím nejúspěšnějším. „Do toho zápasu musíme dát vše,“ řekla švédská opora moravského týmu Madeleine Elliläová. Vedle toho, že budou titul obhajovat (vyhrály též základní část a pohár), budou i jedinými zástupci Moravy v superfinále. Kdysi nepřemožitelný Herbadent zaútočí na první titul od roku 2013. „Je to jen jeden zápas a můžeme překvapit,“ věří Dominika Kubišová.

Naposled v Praze

I přes tradici Velikonočního pondělí chtějí udělat ze superfinále hlavní událost dne. A vedle tradiční show plné řady soutěží chystají organizátoři dvě novinky: vedle obrovské kostky spustit další promítací plátna a ukázat trofej pro mistry světa, s níž se budou moci návštěvníci i vyfotit. Překonat rekord návštěvnosti 12 144 diváků? Byla by to nejlepší rozlučka s pražskou O2 Arenou a zároveň hozená rukavice do Ostravy. Právě tam se totiž v dalších dvou letech superfinále přesune. Navzdory Velikonočnímu pondělí by ale tribuny měly být i nyní plné.