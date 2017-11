St-Pierre je opět šampion UFC, Jedrzejczyková o titul přišla v prvním kole

Oči fanoušků smíšených bojových umění se upíraly na bývalého šampiona velterové váhy Georgese St-Pierra. Ten byl ve své době považován za jednoho z nejlepších bojovníků napříč všemi váhami a do klece UFC se podíval po téměř čtyřech letech. A hned navázal na své poslední úspěchy.

V zápase se šampionem střední váhové kategorie byl od první chvíle na koni, rozdal víc přesných úderů, k nim přidal i tři úspěšné takedowny. Jeho chvíle však přišla ve třetím kole, kdy poslal svého protivníka úderem k zemi, kde ho zezadu uškrtil. Stal se tak novým šampionem střední váhové kategorie. „Několikrát mi dost ublížil. Snažil jsem se to nedávat najevo, ale znovu bych ten zápas bojovat nechtěl,“ přiznal po zápase nově korunovaný šampion.

It's been 4 years since UFC gold has been around his waist. #AndNew @GeorgesStPierre pic.twitter.com/si3UXeWyi7 — UFC (@ufc) November 5, 2017

St-Pierre většinu své kariéry odbojoval ve velterové váze, kde rovněž končil. Během pauzy však nabral dostatek svalové hmoty, a tak se rozhodl vyzkoušet rovnou střední váhu. „Tohle opravdu není má váhová kategorie, šel jsem do toho kvůli výzvě. Během kariéry jsem bojoval s jedním vyzyvatelem po druhém a byl jsem příliš malý, dokonce i příliš malý i pro velterovou váhu,“ vysvětloval. Zda zůstane ve střední váze, nebo se pokusí porazit současného šampiona velterové váhy Tyrona Woodleyho však neprozradil.

Novou šampionku má i slámová váha v ženské kategorii. Zápas mezi Polkou Joannou Jedrzejczykovou a vyzývatelkou Rose Namajunasovou trval jen dvě minuty. Pětadvacetiletá Američanka na do té doby neporaženou šampionku vlétla a zasypala ji údery na zemi natolik aktivně, že Jedrzejczyková nápor ran nevydržela a trochu nezvykle zápas raději odklepala. Nestává se totiž příliš často, že by bojovník odklepal v době, kdy dostává údery. Většinou se tak děje spíše při škrcení, nebo páce.

Šťastná nová šampionka zisk mistrovského pásu obrečela, přesto v rozhovoru po zápase tvrdila, že jsou na světě důležitější věci: „Tenhle pás neznamená nic. Být dobrým člověkem, to je to, na čem záleží. Tohle je něco navíc. Vím, že bojujeme, ale je to zábava. Poté, to není nic,“ řekla se slzami v očích Namajunasová.

Mistrovský pás musel odevzdat i Cody Garbrandt. I soupeř šampiona bantamové váhy byl o něco aktivnější, v polovině druhého kola se podařilo TJ Dillashawovi svého soka složit k zemi. Rozhodl se nezabývat škrcením a vyšlo mu to. Ranami donutil Garbrandta se jen krýt a rozhodčí usoudil, že zápas raději ukončí. Přesto, že se šestadvacetiletý bojovník rozčiloval, rozhodnutí sudího nezměnil a o pás přišel. „Je skvělý,“ pochválil Dillashaw svého soupeře a zároveň dodal: „Je mladý, vrátí se a já se s ním znovu potkám. Tohle není jeho konec,“ slíbil nový šampion fanouškům bývalého držitele titulového pásu.

Dillashaw už má navíc jasno, s kým by chtěl soupeřit příště. „Demetriousi Johnsone, jdu si pro tebe. Zlomím tě, máš své zápasové skóre, ale je falešné. Měl jsi bojovat se mnou a vyhnul ses tomu. Jdu za tebou, dostanu ten pás a zastavím tě,“ vzkázal šampionu muší váhy. Že by šel ve stopách Conora McGregora a zkusil vybojovat dva mistrovské pásy současně?