Šampion Synek znovu kraluje! V Račicích slaví čtvrtý titul mistra Evropy

"I když jsem celou dobu říkal, že ze startu doma nejsem nervózní, tak dnes jsem byl docela vynervovaný. Přece jen lidí je tady spoustu a všichni říkali, že Synek pojede o zlato. Trochu jsem tomu podlehl, ale naštěstí to dobře dopadlo a vyhrál jsem," řekl Synek.

Čtyřiatřicetiletý český reprezentant navázal na triumfy z let 2010, 2013 a 2014. K tomu má čtyřnásobný světový šampion a trojnásobný olympijský medailista jeden evropský titul také s osmiveslicí, který získal před deseti lety.

"Ve vítězství jsem věřil od začátku. Říkal jsem si, že první kilák pojedu rychle, abych zkusil všem ujet. Věděl jsem, že kluci v sobotu závodili naplno, protože měli těžké semifinále. Chtěl jsem je zlomit hned na začátku, což se povedlo," pochvaloval si svěřenec Milana Dolečka staršího. Z výhry měl radost i proto, že jej na medailové plato poprvé doprovodily děti.

Antošová s Fleissnerovou jsou mistryně Evropy

Veslařky Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová se staly na dvojskifu na domácí vodě v Račicích mistryněmi Evropy. Medaili získala také čtyřka bez kormidelníka lehkých vah Jiří Kopáč, Jan Vetešník, Milan Viktora, Jan Hájek, jež dojela třetí.

Antošová s Fleissnerovou obhajovaly bronz z loňského kontinentálního šampionátu a na medailových pozicích se držely od začátku dnešního finále. Na první příčku se dostaly po polovině trati a do cíle si dovezly náskok půldruhé sekundy před Nizozemkami. Třetí skončily Italky.

"Je to báječné, skvělé. Něco podobného jsem si ani nepředstavovala, když jsme do závodu vstupovaly," radovala se Fleissnerová.

Antošová přiznala, že ve zlato doufala. Měla zvláštní motivaci, neboť medaile předávala její starší sestra Jitka, která se v Račicích stala v roce 2009 v Račicích mistryní světa do 23 let na skifu. "Věděla jsem, že bude předávat, ale Kristýně jsem to neřekla. Strašně jsem se těšila, že nám bude předávat zlato," uvedla Antošová.

Čtyřka bez kormidelníka lehkých vah si dojela pro bronz s náskokem více než osmi sekund před čtvrtým Tureckem. Zvítězili těsně Rusové před Itálií, Češi na nejlepší dvě lodě ztratili přes šest sekund.

"Připravili jsme se na závod, o kterém jsme věděli, že bude těžký a zkusili jsme ze sebe vydat maximum, což se povedlo," řekl Kopáč.

Helešic s Podrazilem opět čtvrtí

Těsně pod stupni vítězů skončila dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic, Jakub Podrazil, která byla na mistrovství Evropy čtvrtá potřetí za sebou. Vyhráli Italové Matteo Lodo a Giuseppe Vicino. České dvojici chybělo k medaili 1,5 sekundy.

"Začali jsme jako v sobotu a prostě jsme to odpálili. Zkoušeli jsme jet, co to vydrží a zase to dopadlo na čtvrté místo," řekl Helešic. Veslaři pražské Dukly se po startu drželi druzí, poté ale klesli až na šesté místo. V závěru se mocným finišem posunuli na čtvrtou pozici. "Před finále jsme si říkali, že koho předjedeme, to bude úspěch. A zvládli jsme předjet dvě dvojky," uvedl veslovod posádky.

"Je to trošku bramborový hattrick, co si budeme povídat," pousmál se Podrazil. "Úroveň mistrovství Evropy se ale každým rokem zvedá. Když jsme byli před třemi lety poprvé na Evropě v Poznani, tak úroveň nebyla taková a mohli jsme rozhodně závodit. Teď si myslím, že při dnešní kvalitě dvojek je to docela dobrý úspěch. Když to budeme držet dál a čtvrté místo bude i na mistrovství světa, tak budeme spokojení," dodal Podrazil.

Šest českých posádek se dnes představilo ve finále B v boji o sedmé až 12. místo. Nejlépe z nich dopadl dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, který svou poslední jízdu vyhrál a celkově skončil sedmý.

Rozlučku s mezinárodní kariérou absolvoval Jakub Makovička, jenž štrokoval čtyřku bez kormidelníka a společně s Janem Potůčkem, Jakubem Paroulkem a Kornelem Altmanem dojeli v "béčku" třetí.

Muži:

Skif: 1. Synek (ČR) 6:48,13, 2. Martin (Chorv.) 6:50,02, 3. Ščarbačenja (Běl.) 6:52,99.

Skif leh. vah: 1. Schmid (Švýc.) 6:51,72, 2. Galambos (Maď.) 6:51,85, 3. Van Zandweghe (Belg.) 6:51,91, ...finále C: 5. Cincibuch (ČR) 7:49,93.

Dvojka bez korm.: 1. Lodo, Vicino (It.) 6:22,58, 2. V. Onfroy, T. Onfroy (Fr.) 6:25,96, 3. Vasič, Bedik (Srb.) 6:27,68, 4. Helešic, Podrazil (ČR) 6:29,21.

Dvojka bez korm. leh. vah: 1. M. O'Donovan, O'Driscoll (Ir.) 6:32,34, 2. Boložin, Kiljaško (Rus.) 6:34,74, 3. Di Mare, Scalzone (It.) 6:34,89.

Dvojskif: 1. Mondelli, Rambaldi (It.) 6:20,92, 2. Zietarski, Biskup (Pol.) 6:22,10, 3. Delarze, Röösli (Švýc.) 6:24,16.

Dvojskif leh. vah: 1. Houin, Azou (Fr.) 6:17,67, 2. G. O'Donovan, P. O'Donovan (Ir.) 6:20,06, 3. Oppo, Ruta (It.) 6:20,36, ...finále B: 1. Vraštil, Šimánek (ČR) 6:22,79.

Čtyřka bez korm.: 1. Itálie (Di Costanzo, Abagnale, Castaldo, Montrone) 5:54,52, 2. Rumunsko 5:56,07, 3. Rusko 5:56,86, ...finále B: 3. ČR (Makovička, Potůček, Paroulek, Altman) 6:04,51.

Čtyřka bez korm. leh. vah: 1. Rusko (Telicyn, Bogdašin, Čaukin, Vikulin) 6:08,09, 2. Itálie 6:08,23, 3. ČR (Kopáč, Jan Vetešník, Viktora, Hájek) 6:14,74.

Párová čtyřka: 1. Litva (Dovydas, Martynas, Rolandas, Aurimas) 5:44,65, 2. Polsko 5:48,02, 3. Itálie 5:49,13, ...finále B: 5. ČR (Klang, Emr, Basl, Řimák) 6:04,07.

Osma: 1. Německo (Jakschick, Johannesen, Schmidt Weissenfeld, Schneider, Wimberger, Planer, Ocik, korm. Sauer) 5:28,03, 2. Polsko 5:30,91, 3. Nizozemsko 5:31,05.

Ženy:

Skif: 1. Thornleyová (Brit.) 7:34,23, 2. Karstenová (Běl.) 7:34,92, 3. Thieleová (Něm.) 7:35,79, ...finále B: 5. L. Žabová (ČR) 7:43,85.

Skif leh. vah: 1. Fredhová (Švéd.) 7:36,24, 2. Walshová (Ir.) 7:38,00, 3. Merzová (Švýc.) 7:39,94, ...finále B: 6. Nováková (ČR) 8:01,53.

Dvojka bez korm.: 1. Beresová, Opreaová (Rum.) 7:00,53, 2. Rasmussenová, Johansenová (Dán.) 7:04,36, 3. Bennettová, Nortonová (Brit.) 7:06,65.

Dvojskif: 1. L. Antošová, Fleissnerová (ČR) 7:04,75, 2. Scheenaardová, Oldenburgová (Niz.) 7:06,24, 3. Tontodonatiová, Gobbiová (It.) 7:07,79.

Dvojskif leh. vah: 1. Dereszová, Mikolajczaková (Pol.) 6:58,55, 2. Keijserová, Paulisová (Niz.) 7:02,56, 3. Copelandová, Craigová (Brit.) 7:03,02, ...finále B: 5. Neuhortová, Nečasová (ČR) 7:25,38.

Párová čtyřka: 1. Německo (Schultzeová, Reinhardtová, Hundelingová, Hämmerlingová) 6:24,08, 2. Nizozemsko 6:25,63, 3. Británie 6:26,54.

Osma: 1. Rumunsko (Vrinceanuová, Bejinariuová, Petrilaová, Tilvescuová, Beresová, Popaová, Bogusová, Opreaová, korm. Drunceaová) 6:10,35, 2. Nizozemsko 6:12,86, 3. Rusko 6:16,05.