Kiki o blížícím se zápase proti bývalé parťačce Maki: Je to nutné zlo

Jaké je pro vás hrát proti bývalé spoluhráčce dva roky po vašem rozchodu?

„Už jsem se k tomu vyjadřovala docela hodně, vnímám to pořád stejně, nic nového se od té doby neudálo. Myslím, že je fajn, že máme dvě dobré dvojice, co jsou schopné se na světové tour popasovávat s dobrými soupeřkami. Že se nám tam podařilo dostat hned po holkách, za to jsme vděčné.“

Je pro vás výhoda, že se herně znáte?

„Ze začátku mi ty zápasy úplně nevyhovovaly, nebyla jsem s tím úplně v pohodě, teď už je to lepší. Daleko víc hrajeme svoji hru, soustředíme se samy na sebe. Je to půl na půl. Ani výhoda, ani nevýhoda. Přece jen už se neznáme tolik, dva roky spolu nefungujeme. Prostě je to souboj jako jakýchkoli dvou jiných dobrých týmů.“

Ve čtyřech vzájemných zápasech jste ještě nevyhrály, cítíte ve vzájemném souboji zvýšenou motivaci?

„Určitě ne, naopak. Řekla bych, že vzájemné zápasy jsou takové nutné zlo, které přichází v rámci volejbalu. Nikdo o ně nestojí ani v jiných zemích, Němky nerady potkávají Němky... To, že jsme ještě nevyhrály, je věc druhá, ale nemyslím, že bychom se na to měly nějak výrazně soustředit. Jsou to jeden dva zápasy za sezonu. Spíš je to potřeba brát tak, že jako každý jiný tým jsou dobré i Češky. A když je potkáme, zkusíme vyhrát, ale když se to nepodaří, rozebereme to jako každý jiný zápas. Není to, že bychom to najednou řešily jako rivalky, více se na to soustředily, víc to znamenalo. Je to normální zápas.“

Jak zpětně hodnotíte předchozí vzájemná utkání?

„Já si myslím, že kromě jednoho zápasu, kdy jsme hrály docela hezky a rozhodoval tiebreak, měly holky výkonnostně navrch, hrály líp. Ony budou favoritky, my jsme ještě nevyhrály. Na každý zápas se snažíme připravit. Prostě doufáme, že to jednou vyjde. Když nevyjde, svět se nezboří. Budeme se snažit s Lenkou (trenérkou Háječkovou) a Míšou dohromady něco vymyslet.“

Vnímáte, že je pro český plážový volejbal dobré, že má na špičkové úrovni dva páry?

„Doufám, že to lidi baví a přitáhne to fanoušky na náš sport jako takový. Mělo by být cílem beach zviditelňovat. Jestli to bude články, jak to mezi sebou máme rivalitně, i to je pro ten sport dobré. Samozřejmě, ne vždycky se nám to líbí, už to trvá dlouho, je toho dost… Ale svým způsobem to chápeme a jsme rády za pozornost, kterou beach má. A pokud sem přijde o to více lidí, i kvůli tomu, že se budou chtít podívat na to, jak hrajeme proti sobě, tak jedině dobře.“