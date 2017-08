Holubec: Pohádka! Před každým zápasem budu říkat, že končím

Před osmifinále mistrovství Evropy s favorizovanou Francií se volejbalový blokař Aleš Holubec přeřekl a zahlásil, že jej v reprezentaci čeká poslední zápas. A chce si jej užít. Zvlášť proti Francii, kde osm let sbíral úspěchy. Po senzačním vyřazení úřadujících mistrů Evropy a nejlepšího týmu Světové ligy se musel s širokým úsměvem opravovat.

„Od teď jsem pověrčivý a budu říkat před každým zápasem, že končím,“ smál se Holubec po vítězství 3:1 (21, -21, 21, 20). „To, co se nám povedlo, je menší pohádka! Jsem hrozně šťastný, že jsme na švestkách nachytali zrovna Francouze, protože to je tým, který dlouhodobě předvádí jeden z nejlepších volejbalů na světě.“

VIDEO | Podívejte se na sestřih zápasu Česko - Francie





Sestřelením Francie se Češi na šampionátu zatím postarali o největší překvapení turnaje. Spolu se Slovinci, kteří ve středu večer podobně šokovali vyřazením Polska (3:0). Ovšem tam se dal čekat vyrovnaný boj. Kdežto Francie měla být i s hvězdným Earvinem Ngapethem jasný postupující.

„Nechtěl bych nijak snižovat naši hru, protože jsem rád, že jsme využili naši šanci a předvedli jsme, co předvedli,“ líčil Holubec. „Ale Francouzům trošku uškodilo, že jejich hlavní úderná síla Earvin Ngapeth je tak trošku zraněný se zády. Chtěli jej zapojit, věřili, že jim pomůže, nasadili jej do základu. Ale bohužel pro ně - tím, že delší dobu netrénoval a byl trošku mimo formu, tak nám to dost pomohlo. A taky je vidět, že když dobře začneme, tak jsme schopni tlačit všechny.“

Právě na Ngapetha létalo spousta českých míčů. Češi jej dělovým podáním vysloveně hledali. „On je výborný technik má cit pro volejbal, ale jestli má někde malou mezírku, tak je to příjem,“ potvrdil taktický záměr Holubec. „Navíc dlouho netrénoval, takže jsem se jej snažili zapojovat co nejvíc do hry a soustředit se na něj. Jsem hrozně rád, že jsme jej dostali ze hřiště a Francii porazili.“

VIDEO | Podívejte se na nejlepší výměnu zápasu





Holubec ocenil práci celého týmu. K tradičním útočným úderníkům Michalu Fingerovi (19 bodů/ 18 vítězných smečí) a Donovanu Džavoronokovi (15 bodů/ 13 vítězných smečí) se přidali i další. Skvěle fungovala obrana. „Je klasika, že člověk podobné šance nevyužije, ale my jsme to hlavama zvládli skvěle,“ pochvaloval si Holubec. „Pomohla i střídačka, jsem rád, že náš volejbalový sen jede dál.“

Dnes ve čtvrtfinále hrají Češi proti Německu. Od 17.30 hodin v Katovicích. Právě proti Německu se volejbalistům zápas ve skupině příliš nepovedl, podlehli 0:3. „Tenhle zápas se nám hrubě nepovedl, věřím, že to teď snad bude lepší,“ dodal smečař Petr Michálek.

ČTVRTFINÁLE ME VOLEJBALISTŮ

Německo - Česko (17.30, Katovice)

Belgie - Itálie (20.30, Katovice)

Rusko - Slovinsko (17.30, Krakov)

Srbsko - Bulharsko (20.30, Krakov)