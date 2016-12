Moravec to nezabalil kvůli divákům. Všechna čest, ocenil ho trenér Rybář

Bylo to k vzteku. Startoval z osmého místa, první ležku zvládl bez chyby a válčil na místech, odkud mohl atakovat medaili. Jenže pak přišel pád a zlomená pažba u zbraně. „Je to hrozná škoda,“ říkal šéftrenér Ondřej Rybář, který pak Ondřeji Moravcovi ještě rychle poskytl před druhou položkou rezervní. Jenže ta mu neseděla. Udělal s ní hned pět chyb a místo domácí euforie přišel smutek.

Jak jel Ondřej Moravec do pádu?

„První položka byla naprosto bez problémů, Ondra byl v závodě…“

Nicméně po pádu?

„Vzal si rezervu, což je u něj těžký, protože oproti klukům potřebuje hodně cvaků a ty rány vleže byly mimo. Bohužel, pro něj v chvíli ten závod skončil.“

Jak těžké to pak bylo se s trestnými koly v nohách motivovat do pokračování?

„Ondra dostal pokyn, ať to klidně skončí, protože pětka vleže závod úplně změní. Je ale vidět, že to Ondra díky fanouškům neudělal a jel to vyloženě pro ně, což ukázalo závěrečné gesto po stojce. Klobouk dolů a velký dík divákům, protože ze závodu udělali velkou show. Jsem rád, že to Ondra takhle udělal, protože si to fanoušci zaslouží.“

Kolikrát z té zbraně předtím vystřelil?

„Ta zbraň se nastřeluje jenom před závodem a jenom jeden závodník. Ondra tam má hodně cvakání a to je velká nouzovka. Vesměs se používá pro štafetu. Je to smůla, ale tak to je.“

Stihnete mu tu zbraň opravit na nedělní závod s hromadným startem?

„Bude to mít připravené. Alespoň doufáme. Podle toho, jak jsou rozštípaný kousky, co zůstaly na trati.“

Takže pojede s tou samou, opravenou?

„Ano, s touhle samou. Budeme se snažit, a když tak mu dáme, tu, kterou měl na olympiádě.“