Savčenková je hubená, po ní díra v ledu nezůstala, bavila se Dušková s Bidařem

Bidař klopýtnul takřka na stejném místě, jako těsně před ním Aljona Savčenková. Pětinásobná mistryně světa, která v Ostravě reprezentuje Německo s Bruno Massotem, upadla také při krokové variaci. Shoda náhod?

„Ona je hubená, po ní díra v ledu nezůstala,“ rozesmála se Dušková. Drobné zaváhání bral sportovně i Bidař. „Vypadá to, že jsem se lekl, že jsem to skočil,“ pousmál se. „Ne, spíš to byla chvilková nepozornost.“

Klopýtnutí přišlo hned v úvodu jízdy. Bidařovi se v tu chvíli honilo hlavou jediné: „Abych rychle vstával! Protože nájezd na další prvek je takový ošemetný a my se na něj musíme hrozně soustředit.“ Dušková se v první moment chtěla chytat za hlavu. „Ani nevím, jestli jsem to opravdu neudělala. Každopádně jsem vyjekla. Naštěstí hudba hřměla nahlas.“

Mladí čeští krasobruslaři si pochvalovali i parádní atmosféru. „Úžasné, když jsme šli na rozcvičku, tak jsem myslel, že ohluchnu,“ líčil Bidař. „To fakt bylo neuvěřitelné. Když jsme jeli, to už jsem si toho moc nevšímal, ale byl jsem z toho rozklepaný.“

V podobné kulise závodili poprvé. I když na loňském finále Grand Prix juniorů byla ve Španělsku taky hromada lidí. „Hlavně Japonců. A čeští fanoušci jsou takoví...bouřlivější,“ popisuje Dušková. „Japonci tleskají, jak bych to řekla?“

„Potichu?“ nadhodí Bidař.

„No, potichu... Ale jak je jich hodně, tak to je nakonec nahlas, ale čeští fanoušci do toho dávají srdce. Bubnují i křičí, je to nádhera.“

S předvedným výkonem i průběžným sedmým místem jsou spokojení. „Náramně se nám to povedlo, ani jsme nepočítali, že bychom mohli dopadnout tak dobře,“ přikývla Dušková. „Jsme šťastní. Sice tam byla malá chybka, ale i to se může stát.“