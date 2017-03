Slunce nad Sierra Nevadou je zpět: Ledeckou čeká obhajoba

Ledecká sice vstupuje do dnešního závodu jako úřadující šampionka a v prosinci vyhrála noční paralelní slalom v Cortině d´Ampezzo, v disciplíně ale není poslední dobou tak suverénní. Od minulého MS vyhrála z jedenácti závodů dva a ještě jednou byla na stupních vítězů.

„Teď je v trochu lepší formě v obřím slalomu, slalom nemá tak perfektní. Ale uvidíme, makáme na tom,“ usmívá se Ledecké snowboardový trenér Eric Pramsohler.

V dosud posledním paralelním slalomu před světovým šampionátem skončila Ledecká v Bad Gasteinu desátá poté, co v osmifinále v souboji dvou posledních mistryň světa o osm setin prohrála s Ruskou Jekatěrinou Tuděgeševovou.

Obě disciplíny alpského snowboardingu vypadají na první pohled dost podobně. Pro slalom jsou ale branky přibližně o deset metrů blíž u sebe a Ledecká v něm používá dívčí prkno, zatímco při rychlejším obřím slalomu jezdí jako jedna z mála závodnic na tvrdším mužském prkně. Ledecké slalomové prkno měří 157 centimetrů, to pro obří slalom je o 17 centimetrů delší.

„Je to rozdíl, máme kratší prkna, brány jsou k sobě blíž, člověk se musí víc hýbat. Asi jako obřák a slalom na lyžích,“ vysvětluje Ledecká. „Na začátku sezóny jsem se chtěla soustředit víc na obřák. Teď je to půl na půl a uvidíme.“

V úterý se Ledecká vydala na kopec zbytečně, protože plánovaný závod v paralelním obřím slalomu překazily husté sněžení a vichřice kolem 100 kilometrů v hodině. Reprezentantka si pak užila volný den s lehkým tréninkem.

„Její přípravu to nijak neovlivní. Pracujeme na to ze dne na den, možná z hodiny na hodinu,“ říká Pramsohler.

Ledecká odstartuje kvalifikaci ve výšce 2575 metrů ve 13 hodin hodin se startovním číslem jedna na červené trati. Z devatenácti závodnic postoupí nejlepších šestnáct do vyřazovacích jízd, které začínají v 16 hodin. Stejný systém funguje i na modré trati, kde bude na startu 18 snowboardistek.

Pro Ledeckou bude důležité skončit v kvalifikaci co nejvýš, aby si v play off, které se pojede na jedinou jízdu, mohla vybírat rychlejší trať. Každopádně bude patřit k favoritkám.

„Já na to takhle nekoukám, každý závod je jiný. Je ošemetné o tom mluvit nebo si myslet, že jsem jasný favorit a jedu si pro medaili. To bych v životě neřekla,“ říká Ledecká. „Budu se snažit odevzdat, co mám natrénováno, a uvidíme, jestli to bude stačit.“