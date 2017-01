Legendy stolního tenisu stále baví! Panský vystřihl hvězdu během výměny

Stolní tenisté Milan Orlowski (64 let), Jindřich Panský (56) a Petr Javůrek (47) sice mají dohromady 167 let, ovšem v domácí extralize v dresu KT Praha stále předvádějí své umění. V Ostravě se společně s třicetiletým „benjamínkem“ Tomášem Havlíkem postavili aktuálně nejlepšímu ligovému týmu TTC Ostrava 2016. Prohráli 1:4, ale fanoušky dostali do varu. Několika bravurními výměnami i vtipnými hláškami. A Jindřich Panský, který vybojoval čestný bod, při poslední výměně zápasu dokonce vystřihnul dvě hvězdy.

„Exhibice to už v tu chvíli byla jen proto, že soupeř byl nad naše síly,“ vysvětloval akrobatický kousek Jindřich Panský. „Tihle kluci jsou opravdu lepší, tak jsem chtěl, aby z toho i lidi něco měli. Jsme soudní, věk zastavit nejde a na tyhle špičkové týmy nemáme. Až budeme hrát o poslední místo a udržení v lize, tam už to exhibice nebude. Tam pojedeme naplno.“

Legendární stolní tenisté se s týmem KT Praha postupně prokousali ze třetí ligy až mezi elitu. V letošní extralize jsou nováčky. I když nováčky... „Co se týče zkušeností, to bychom byli v lize asi hodně vepředu,“ usmíval se Orlowski, mistr Evropy ve dvouhře z roku 1974 a vicemistr světa s Jindřichem Panským ve čtyřhře z roku 1985.

„Ale na zkušenosti se nehraje. Pro nás je extraliga silná soutěž, to jsme věděli předem, že osm mančaftů je pro nás nehratelných. Ale ty poslední čtyři ano, takže náš cíl je jasný - chceme si extraligu zkusit a zachránit ji. To si myslím, že se nám podaří.“

Po patnácti kolech jsou s KT Praha předposlední. Orlowski zatím odehrál sedm dvouher s bilancí jednoho vítězství a šesti proher. O osm let mladší Panský naskočil k 24 zápasům, osm jich vyhrál. Petr Javůrek má bilanci 2 výhry/ 13 proher. „Škoda, že se v extralize nehrají čtyřhry,“ pousmál se Orlowski.

„Tam bychom to smazali víc, ale není to škoda kvůli nám. Ve čtyřhrách se dá na mezinárodním fóru něco uhrát a my je v lize nehrajeme? Kde teda chceme porazit Číňany? V singlu? V životě ne. V deblu mají kluci větší šanci, protože na mezinárodní scéně ti nejlepší debly nehrají a dalo by se tam něco uhrát.“

Orlowski se také snažil čtyřhru do extraligy prosadit. Marně. „Když jsem to řekl na APK, tak mi říkali - to by se vám líbilo s Panským. Ale nejde o nás. Kluci ji v lize nehrají a debl je o souhře. Je to škoda. I pro diváky by to bylo zpestření.“

