Orlowski si na ministolech připomene své první zápasy na školní lavici

Na Světovém festivalu v minipingpongu v Ostravě (6.-8. dubna) se představí i legendární stolní tenista Milan Orlowski. Mistr Evropy ve dvouhře z roku 1974 a vicemistr světa s Jindřichem Panským ve čtyřhře (1985) změří podobně jako Petr Korbel, Iveta Vacenovská, Ivan Karabec nebo Zdena Blašková síly s veřejností na unikátních stolech o rozměrech 90x45 centimetrů. „V určitých momentech to může být i zábavnější, než na klasických stolech,“ těší se Milan Orlowski.

Legendární stolní tenista, který v 64 letech znovu hraje se svým letitým parťákem Jindřichem Panským elitní soutěž za KT Praha, s úsměvem připomíná, že zápasy na malých stolech pro něj nejsou nic nového. „Jako kluci ve škole jsme na lavicích hráli ping pong a stačily nám k tomu učebnice nebo sešity s tvrdými deskami. Je to ohromná zábava. A taky dobrý způsob, jak přitáhnout děti ke stolnímu tenisu,“ říká Orlowski.

Právě takový efekt si zástupci České asociace stolního tenisu od Světového festivalu v minipingpongu slibují. V ostravském areálu Trojhalí připraví stovku stolů, přihlášky do otevřeného turnaje už jsou na stránkách (www.miniping-pong.cz) v provozu. Startovné je 100 korun.

„V převážné míře to bude opravdu jenom o pinkání,“ uvažuje Milan Orlowski. „Na malém stole třeba nejde hrát topspin, kombinace úderů a další věci, na které potřebujete velký stůl. Dá se ovšem s míčkem mnohem víc mazlit, využít cit pro načasování. Aktivní hráči mají cit nastavený na úplně jiný rozměr stolu, takže to ně bude hodně nezvyklé. V určité chvíli to může být i zábavnější.“

Atmosféra bude podle Orlowkého podobná, jako na velkých turnajích. „Každého soutěživého hráče turnaj pohltí a bude se snažit vyhrát, o tom jsem přesvědčený. Turnaj bude mít své vítěze, své medailisty, vůbec bych se o soutěživou atmosféru na festivalu v Ostravě nebál.“

V rámci festivalu se Orlowski s Panským představí i ve své klasické exhibici. Malé stoly k tomu ovšem využívat nebudou. „To by nebylo originální. Malé stoly, snad tří různých rozměrů, používali už před třiceti lety Jacques Secrétin a Vincent Purkart. My jsme je nechtěli kopírovat, proto jsme hledali jiné triky a fóry, které v rámci festivalu uvidí i diváci v Ostravě,“ dodal Orlowski.