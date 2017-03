Korbel je připravený i na soupeře s pánvičkou. Ale budou to s ní mít těžší

Ani na velmi netradičních stolech nebude chtít prohrávat. Petr Korbel (45), jeden z nejúspěšnějších českých stolních tenistů, bude jedním reprezentantů a legend, kteří se představí na Světovém festivalu v minipingpongu v Ostravě (6.-8. dubna). Na stolech o unikátních rozměrech 90x45 centimetrů se turnaje pro širokou veřejnost zúčastní například i Milan Orlowski, Jindřich Panský, Iveta Vacenovská, Ivan Karabec nebo Zdena Blašková. „Není to nová disciplína, hlavně zábava a šance, jak zpopularizovat stolní tenis a přilákat k němu i děti,“ těší se Petr Korbel.

Světový festival v minipingpongu se bude hrát v ostravském areálu Trojhalí. Kromě stovky malých stolů, budou k dispozici i stoly o klasických rozměrech. Zájemci už se mohou registrovat na stránkách www.miniping-pong.cz. Startovné je 100 korun, pro děti do 15 let je účast v turnaji zdarma.

„I pro nás profíky to bude velká změna,“ předpokládá Korbel. „V Japonsku jsem kdysi na podobných stolech během obchodních akcí hrával a chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl. Dostával jsem na frak. Ale člověka to chytne, je to zábava.“

Topspinové údery se na tak malých stolech podle Korbela prakticky používat nedají. Klíčová bude spíš trpělivost. Jakou by tedy měl pro případné soupeře z řad veřejnosti radu? Pousměje se a hned nadhodí: „Dát o jeden míček na druhou stranu víc, než soupeř. Bude to výzva, na velkém stolu bych měl rozhodně větší šanci. Je třeba si to osahat.“

Kromě stolů pořadatelé připraví i pálky a míčky. Každý však může hrát s čím chce. „Klidně ať hráči dorazí s pánvičkou, ale budou to s ní mít trochu těžší,“ pousmál se Korbel.