Naprosto unikátní, žasl vyšťavený Nadal. Finále legend zajímá celý svět

Výjimečný náboj získaly závěrečné duely tenisového Australian Open. Sobotní finále ženské dvouhry mezi sestrami Williamsovými, k tomu nedělní duel mužů mezi titány Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem. Vzrušující bity bude sledovat takřka celá planeta a těší se na ni samozřejmě všichni aktéři. "Je to úžasné pro mě i celý tenis," prohlásil Nadal, který si cestičku do finále proklestil jako poslední po dechberoucí bitvě s Grigorem Dimitrovem (6-3, 5-7, 7-6(5), 6-7(4) a 6-4).

Nadalův postup do finále znamená, že poprvé v historii je všem finalistům dvouher mužů a žen na jednom grandslamu 30 let a víc. Federerovi je 35 let, Sereně Williamsové 35 a její sestře Venus ještě o rok víc.

"Jde o unikátní situaci. Užívejme si to, protože už se to nejspíš nikdy nestane," usmíval se Nadal na tiskové konferenci po postupu do finále. "Co na to říct, jednodušše perfektní práce obou sester," odpověděl při dotazu na americké finále slavných hvězd.

Třicetiletý bojovník je v grandslamovém finále po třech letech a poprvé od triumfu na Roland Garros 2014. V Austrálii si zahraje o titul počtvrté a zkusí přidat druhý triumf po vítězství v roce 2009. Pokud by to dokázal, stal by se po Royi Emersonovi a Rodu Laverovi teprve třetím hráčem, který každý grandslam ovládl dvakrát.

"V první řadě jsem unavený," řekl Nadal v rozhovoru na dvorci a chválil Dimitrova. "Hrál neuvěřitelně a byl to skvělý zápas. Já jsem loni tvrdě pracoval, ale ani jsem nedoufal, že se dostanu znovu do finále Australian Open," řekl čtrnáctinásobný grandslamový šampion, který loni ukončil sezonu kvůli zraněnému zápěstí už v říjnu.

Mužské finále nabídne výjimečné, exkluzivní balení. Nadal se potká s Rogerem Federerem, se kterým dlouho vládli celému tenisovému světu. Před turnajem by přitom málokdo tipoval, že právě tito dva velikáni spolu půjdou do boje o trofej - Federer i Nadal se na kurty vracejí po zranění a nešlo odhadnout, v jaké formě v Melbourne zahrají.

"Cítím, že naše rivalita nezasahuje jen do tenisového prostředí. O finále mluví lidé i mimo náš svět, to je pro náš sport jen dobře. Je výborné, že jsme se vrátili," pochvaloval si Nadal.

Finálovou bilanci s Federerem má 6:2, podle něj to ale není vůbec důležité. "To už bylo dávno," prohlásil. "Je to pro mne vzrušující, pro nás oba, že jsme pořád tady a pořád bojujeme o tituly. To je pro nás důležité," dodal Španěl, jenž bude hrát o 15. grandslamový titul. Federer útočí na osmnáctý. Poslední finálové utkání s Nadalem v roce 2009 v Melbourne v pětisetové bitvě prohrál.

<p><span id="ctl00_MainCPH_NewsBrowserUC_NewsListUC_NewsDetailUC_NewsDetailItemUC_HeaderUC_NewsTextLb" class="dtext">Tenistka Lucie Šafářová vyhrála podruhé čtyřhru na Australian Open. Stejně jako předloni kralovala v Melbourne s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Turnajové dvojky v dnešním finále porazily česko-čínský pár Andrea Hlaváčková, Pcheng Šuaj 6:7, 6:3 a 6:3 za dvě a čtvrt hodiny.</span> Po konci zápasu došlo i na synchronizovaný taneček. Podívejte se!</p> REKLAMA Australian Open: Šafářová slavila s americkou parťačkou titul tanečkem. Podívejte se! • VIDEO O2 TV Tenis