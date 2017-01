Poslední střetnutí Nadala s Federerem. Hrát nemohli, pinkali jen s juniory

Když Roger Federer a Rafael Nadal postoupili do nedělního finále Australian Open, překonali víc než "jen" dosavadních šest překážek v podobě soupeřů na grandslamu. Před vzájemou bitvou si připomněli své poslední velké setkání, když loni v říjnu společně otvírali Nadalovu tenisovou akademii na Mallorce. V té době ani jeden nemohl kvůli zdravotním problémům hrát profesionální tenis a málokoho napadlo, že by dva velikáni ještě měli na postup do finále grandslamu.