Serena se počítá mezi NEJ tenistky historie: Je to o mně, Martině a Steffi

Konečně jste se dostala o jeden vítězný grandslam před Stefi Grafovou, cítíte uspokojení?

„Je to tak užasný pocit mít třiadvacet titulů… Je to skvělé. Šla jsem po tom opravdu dlouho. Jako opravdu dlouho… Když se třiadvacítka dostala na můj radar, věděla jsem, že mám šanci to dokázat. A jsem tady. Nemohlo se to stát na lepším místě než v Melbourne.“

A zřejmě jste se o ten úspěch nemohla podělit s lepší osobou než s vaší sestrou Venus…

„Absolutně. Tady jsme hrála můj první grandslam a tady jsem se dostala na dvacet trojku. Ale hrát s Venus, to jsou věci, z nichž se rodí legendy. Nemohla jsem napsat lepší příběh. Cítím, že se to stalo v ten pravý moment.“

Co jste si řekly, když vás Venus hned po zápase objala?

„To byl náš soukromý moment. Bylo to něco, co nás semklo.“

Bylo tohle grandslamové finále proti Venus, první po osmi letech, jiné než ta přechozí?

„Určitě je to jiné. Je nám přes třicet a užíváme si to. Možnost hrát s Venus… Dnes jsem fakt cítila, že jsem nemohla prohrát. Kdybych prohrála, nebyla by to porážka, protože vím, čím vším si Venus prošla. Vím, jak tvrdě dře.“

Dohromady s Venus už máte třicet grandslamových titulů, jaký to je pocit?

„Jsme tak hrdé. Cítíme se šťastné, že jsme dostaly příležitost být ty, kteří tohle můžou dokázat. Venus a já tvrdě pracujeme. Až dodnes spolu pracujeme na tréninku, vzájemně se motivujeme. Jak už jsem řekla na kurtu, pokaždé, když vyhrála svůj zápas, cítila jsem se povinná vyhrát také. Nikdo mi nemůže dát takovou motivaci jako ona.“

Co vaše třicítka grandslamových titulů, nepřemýšlíte o ní?

„Ne, ne, určitě ne. Já jsem nikdy neměla číslo. To je na tom krásné. Když jsem tuhle cestu začala, jen jsem chtěla vyhrát grandslam. Pak jsem prostě chtěla vyhrávat. Pokaždé, když vstoupím na kurt, chci vyhrát.“

A co myšlenky na vítězství číslo 24?

„Ne. V minulosti jsem se naučila, že si musím užít. To je krása vítězství v Austrálii, máte pár měsíců na odpočinek. Když vyhrajete French Open, jdete do toho znovu a pak zase. Po Austrálii máte čas si užít moment, než přijde další grandslam.“

Hodně lidí vás společně se Steffi Grafovou a Martinou Navrátilovou řadí mezi nejlepší tenistky historie, jak to vidíte vy?

„Určitě si to myslím. Myslím, že je to diskuze o Martině, mně a Steffi.“