Nadal vs. Federer, finále napíše další díl historie. Komu věří legendy?

Pětatřicetiletý Roger Federer může vylepšit svoji rekordní bilanci v počtu grandslamových titulů a získat již osmnáctý vavřín. V Austrálii by uspěl popáté a navázal by na vítězná tažení z let 2004, 2006, 2007 a 2010. O pět let mladší Nadal zkusí přidat na Australian Open druhý triumf po vítězství v roce 2009. Pokud by to dokázal, stal by se po Royi Emersonovi a Rodu Laverovi teprve třetím hráčem a prvním v open éře, který každý grandslam ovládl dvakrát.

Švýcarský tenista se zase může stát v open éře druhým nejstarším vítězem grandslamu po Australanu Kenu Rosewallovi, který po 35. narozeninách získal tři tituly.

„Vím, že mám šanci vyhrát. Být v takové situaci je skvělé. S Rafou to bude hodně vypjatá bitva,“ uvedl Federer, jenž má se čtrnáctinásobným grandslamovým šampionem nepříznivou bilanci 11:23, z toho na grandslamech 2:9.

„Je to pro mne vzrušující, pro nás oba, že pořád bojujeme o tituly,“ řekl Nadal. Poslední finálové utkání na grandslamu hráli s Federerem právě v Melbourne a v roce 2009 Španěl uspěl v pětisetové bitvě.

Finále sledujte v neděli od 9.30 ONLINE zde:

Hodit si mincí

Co na bitvu titánů říkají legendy? Australan Roy Emerson, dvanáctinásobný vítěz grandslamu, favorizuje Švýcara. „Definitivně by byl nejlepší. Definitivně!“ konstatuje Emerson. „Federer má výborný servis, a když podává dobře, je těžké ho překonat. Ovšem Rafa má zase skvělou fyzičku,“ vypočítává.

„Jestliže byl někdo schopný porazit Federera, když byl na špici, byl to právě Nadal. Ale upřímně, tipovat, kdo vyhraje, to je jako hodit si mincí. 52 procent dávám pro Rogera, 48 pro Rafu,“ poznamenává australský tenista Mark Philippoussis, podle něhož má však Federer slušnou šanci vrátit Španělovi finálovou prohru v Melbourne z roku 2009.

Tenisové legendy radí Federerovi být odvážnější, ostatně rychlejší kurt by mu měl proti Nadalovi vyhovovat. „Federer by měl pozměnit pár věcí, jestliže chce Rafu porazit. Měl by hrát lehce agresivněji,“ radí Patrick Rafter, bývalý australský tenista.

„Viděli jsme to v semifinále,“ připomíná Rafter pětihodinovou bitvu Nadala s Grigorem Dimitrovem, kterou Bulhar, jemuž se pro podobný styl hry s Federerem říká „Baby Fed“, prohrál v pěti setech. „Federer ale umí hrát ještě lépe na síti a byl bych rád, kdyby večer patřil právě jemu,“ přeje si Rafter.

Švýcar má rovněž výhodu jednoho dne odpočinku navíc, což může hrát u třicátníků výraznou roli. „Jak se Nadal zotaví z pětihodinové bitvy? Muselo to být hodně namáhavé a pro jeho tělo značně vyčerpávající,“ podotýká Lleyton Hewitt, další z bývalých australských hráčů.

A sami aktéři zápasu? "Vím, že nemám co ztratit. Na tomhle kurtu si proti Rafovi můžu dovolit věci, které by mi cetrkurt na French Open nedovolil," věří si Federer, který ale zároveń chválí svého soka. "Je to neuvěřitelný hráč, má údery jako nikdo jiný," říká Švýcar na adresu Nadala. Ten zase s pokorou říká, že po zranění zápěstí, které jej vyřadilo z Roland Garros, neočekával tak brzký návrat do finále glandslamu.

Celý tenisový svět se každopádně na velké finále těší. Vždyť po šesti letech znovu povstane jedna velká tenisová rivalita. „Cítím, že nezasahuje jen do tenisového prostředí. O finále mluví lidé i mimo náš svět, to je pro náš sport jen dobře. Je výborné, že jsme se vrátili,“ pochvaluje si Španěl. Ostatně jeho zápas s Federerem ve finále Wimbledonu v roce 2008 je mnohými považován vůbec za nejlepší zápas v historii tenisu. V neděli se do ní zapíše další díl.