Dobrá zpráva! Berdych nejspíš Čechům v baráži Davis Cupu pomůže

"Střetnutí v Austrálii se hodnotí velice špatně, nejen proto, že jsme prohráli už po sobotě a je to 0:3. Jeli jsme sem s tím, že zkusíme překvapit a bohužel jsme nepřekvapili ničím," řekl Navrátil Radiožurnálu a webu tenisovysvet.cz po hladké třísetové porážce českého páru Jan Šátral, Jiří Veselý v dnešní čtyřhře.

"Velice hladce jsme prohráli všechny tři zápasy. I když musím říct, že kvalita byla na australské straně, což ukázali v deblu i ve včerejších singlech," dodal nehrající kapitán.

Doufá, že v září bude tým kompletní. "Bude to až za půl roku, takže uběhne ještě strašně moc vody a bude tam pár grandslamů. Zatím jenom předběžně jsme domluveni, že Tomáš bude v září hrát, což je důležité. Doufám také, že Radek nebude zraněný a udělá vše pro to, aby byl ready jak na nějakou dvouhru, tak i na čtyřhru. Je důležité, abychom byli všichni v pořádku a udělali maximum pro to, abychom nesestoupili," řekl Navrátil.

V Austrálii mu nakonec chyběli hned čtyři hráči, neboť kvůli zranění zad nemohl nastoupit Štěpánek. Jednička týmu Veselý opět potvrdil, že se mu v Davisově poháru nedaří a v úvodní dvouhře po nervózním výkonu prohrál s domácím debutantem Jordanem Thompsonem. Nováček Šátral měl hodně těžkou roli a proti australské hvězdě Nicku Kyrgiosovi byl prakticky bez šance.

"Doufejme, že Jirka odehraje na turnajích pár důležitých zápasů a dostane se zase do pohody, aby byl platným hráčem v Davis Cupu. Honza Šátral nezklamal, měl to hodně těžké. Na vlastní oči viděl v utkání s Kyrgiosem, jací jsou hráči první dvacítky. Byla to pro něj dobrá zkušenost vidět, kde je jeho tenis a kde Kyrgiose," mínil Navrátil.

S českým týmem v letech 2012 a 2013 Davisův pohár vyhrál, nyní se ale musí podruhé za poslední tři ročníky chystat na baráž. "Musíme akceptovat, že se tvoří, nebo bude tvořit nový tým. Že ta generace dvou úspěšných hráčů Tomáše a Radka pomaličku končí. Na to si musíme zvyknout," řekl Navrátil.

"Je to teď na těch dalších klucích, aby udělali vše pro to, aby se ještě zlepšili. Nestačí jen být v týmu. Vidí, jak je Světová skupina vyrovnaná a těžká. Austrálie má dobrý tým, ale je to průměr světového tenisu v týmech a my jsme neudělali ani set. Na vlastní kůži jsme zažili, jaké je to bez těch dvou (Tomáše a Radka) hrát. O to víc se musí přidat," dodal.