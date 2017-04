Využít laufu sedmnáctileté hvězdičky? Je to varianta, tvrdí kapitán

Nejúspěšnější kapitán fedcupové historie má před sebou další výzvu. Z týmu novicek Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková, Markéta Vondroušová a Denisa Allertová potřebuje Petr Pála uplést víkendovou sestavu, jež obhájkyním přinese tři postupové body v semifinále proti USA. O místo na floridském kurtu v Saddlebrook Resortu si nahlas říká Vondroušová. „Je to varianta. Pro favoritku není snadné jít na sedmnáctiletou holku, která to umí a je ve formě,“ ví kapitán.

Jaká je situační zpráva o týmu ve středu po poledni?

„Dostáváme se do plných obrátek. Některé holky dorazily později. Kristýna a Markéta přecházejí z haly ven na antuku, což není snadné. Katka a Denisa přiletěly z Bogoty, z velké nadmořské výšky, takže se jim zdálo, že míče neletí. Středeční a čtvrteční tréninky jsou pro přípravu důležité.“

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Nejúspěšnější kapitán fedcupové historie má před sebou další výzvu. Z týmu novicek Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková, Markéta Vondroušová a Denisa Allertová potřebuje Petr Pála uplést víkendovou sestavu, jež obhájkyním přinese tři postupové body v semifinále proti USA. O místo na floridském kurtu v Saddlebrook Resortu si nahlas říká Vondroušová. „Je to varianta. Pro favoritku není snadné jít na sedmnáctiletou holku, která to umí a je ve formě,“ ví kapitán.</p> REKLAMA České tenistky se chystají na semifinále Fed Cupu v nádherném prostředí • VIDEO Jan Jaroch (Sport)

V Saddlebrook Resortu máte všechno jako na dlani. Zažil jste ve Fed Cupu komfortnější prostředí?

„Hotely byly třeba luxusnější, ale museli jsme dojíždět do hal a do areálů. V nich se většinou ještě stavělo a přitápělo se. Tady už se dělají jenom poslední úpravy a panuje vedro. Máme dvorec pro sebe, nejsme tolik svázaní časem.“

Nakolik vám to pomůže?

„Povrch na centrkurtu je trochu jiný. Ale na seznámení se šedivou antukou je to v pořádku. Výhodou je taky předpověď, podle které by se nemělo dohrávat v pondělí jako v Seville nebo v Palermu, odkud holky pospíchaly na další turnaj.“

Máte zamotanou hlavu se sestavou?

„Neřekl bych zamotanou. Jsem rád, že se holkám vesměs dařilo. Teď hrají mezi sebou sety, počkáme, jak se jim povede.“

720p 480p 360p 240p <p><span id="ctl00_MainCPH_NewsBrowserUC_NewsListUC_NewsDetailUC_NewsDetailItemUC_HeaderUC_NewsTextLb" class="dtext">edmnáctiletá česká tenistka Markéta Vondroušová dotáhla senzační tažení halovým turnajem v Bielu z kvalifikace až k premiérovému triumfu na okruhu WTA. Ve finále porazila za necelou hodinu a tři čtvrtě o čtyři roky starší Estonku Anett Kontaveitovou 6:4, 7:6.</span></p> REKLAMA Markéta Vondroušová si ve finále turnaje v Bielu poradila s Anett Kontaveitovou • VIDEO O2 TV Tenis

Perou se mezi sebou o místo v sobotních singlech?

„To ani ne. Spíš jde o to, aby věděly, jak na tom jsou. Uvidíme, jak se sžijí s povrchem. Některé může pomoct den odpočinku navíc, takže nastoupí až v neděli. Trošku přemýšlím, ale ještě nedělám závěry.“

Jak výrazně si o šanci říká Vondroušová, která letos vyhrála 40 ze 44 utkání?

„Zatím hrála jenom se mnou a Davidem (trenérem Kunstem). O místo si řekla výrazně, ale s námi to měla moc jednoduché. (smích) Ale je vidět, že má nahranou spoustu zápasů. Přijela a hned to docela trefovala. Musí být unavená. Ale nezdá se, že by nebyla připravená.“

Nabízí se využít jejího laufu?

„Určitě. Je to varianta. Pro favoritku není snadné jít na sedmnáctiletou holku, která to umí a je ve formě.“

Americkým tenisem ve středu zatřásla zpráva o těhotenství Sereny Williamsové. Nabízí se díky tomu Karolíně Plíškové velká šance stát se světovou jedničkou?

„Když nehraje Serena, je to rozdíl, co si budeme povídat. Výsledky na grandslamech nejvíc ovlivňují žebříček. Teď je víc holek, které se o tituly můžou poprat. Včetně Káji. Šance je, ale musí to potvrdit přímo na kurtu.“