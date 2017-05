Od prvního míče byla přesvědčená, že vyhraje, žasl kouč Kvitové

Asi i vy jste musel žasnout, jak suverénně Petra duel zvládla.

„Předčilo to moje očekávání. Klobouk dolů před tím, jak se se zápasem vypořádala. Od prvního míče nastoupila, šla si za tím a byla přesvědčená, že vyhraje. Pro mě vážně neskutečný.“

Sledoval jste zápas trenérským okem, nebo ve vás převládaly emoce?

„Spíš emoce, ale bylo mi divný, že jsem byl až abnormálně klidný. Normálně bývám trošku nervóznější, ale spíš jsme jí přál, aby to udržela psychicky a nesložilo jí to. Měl jsme za ní strach, jak tuhle situaci přijme. Ale hrála, jako by se nic nestalo.“

Byla jako stroj, ponořená do zápasu?

„Přesně tak. Nešla si zápas užít, jak jsem říkal před třemi dny, ale šla vyhrát. A to splnila.“

Byla od rána na rozehrávce v pohodě?

„Hrála rozehrávku výborně, už byla do sebe uzavřená. Nemůžu porovnávat, jestli byla uzavřenější víc než jindy, protože to byl náš první zápas. Snažil jsem se mluvit míň, abych něco nezkazil, než abych měl velký proslovy.“

Emociální vypětí návratu je pryč, teď se můžete zaměřit víc na tenis, že?

„Kvůli tomu jsme sem přijeli. Nevím, jak Petra cítí ruku, jestli ji trochu nebolela, když přišla nervozita, kterou v tréninku nemáte. Uvidíme. Ale všechno vypadalo, musím zaklepat, že to bylo dobrý. Budeme moct přidávat přidávat, až bude v top formě.“

Bylo na utkání vůbec něco špatně?

„Nějaký deblík tam byl (5 dvojchyb). Bylo vidět, že jí ruka občas nepodržela, že byla slabší v některých momentech. Ale když do míčů šla, tak hrála hodně agresivně. Pokud míč trefila správně před sebou a úder prošla, tak dala stejnou bombu, jako když hrávala předtím.“

Podání fungovalo taky skvěle, ani jednou ho Petra neztratila.

„Podání perfektní. Hráče poznáte podle toho, že když potřebuje, tak většinou dobře zaservíruje. A tuhle sílu v sobě našla, v důležitých okamžicích zahrála správný věci. Neprohrála si ani jednou servis. V tom je vidět hráčství.“

S jídlem roste chuť. Nehlodá ve vás, co byste už v Paříži mohli dokázat?

„Ne ne ne. Ani jsem se nekoukal, kdo by mohl být ve druhém kole (Matteková-Sandsová či Rodinová). Půjdu to teď zjistit, abych šel okouknout soupeřky. Je dobrý, že bude mít Péťa dva dny volna, kvůli tomu jsme rádi, že hrála už v neděli.“