Veselý porazil nemoc i americkou jedničku: Chci průlom. Proč ne tady?

Zápas začal humornou scénkou, Američan přišel na kurt a v bagu neměl rakety. Už jste něco podobného zažil?

„Já to nejdřív nevěděl, jen říkal, že si něco zapomněl v šatně. Až pak jsem zjistil přes rozhodčího, že nemá rakety. Něco takového jsem ještě nezažil, ale podobné věci se stávají. Já se šel dnes rozcvičovat a moje rakety mi trenér teprve přinesl do bagu. Takže jsem se tomu musel pousmát. Málem jsem je zapomněl já a nakonec to byl on.“

Sockův den to nebyl ani během utkání, jasně jste ho přehrál po třech vzájemných prohrách za sebou. Našel jste recept?

„Ten jsem víceméně znal ve všech zápasech, akorát jsem nebyl schopný si vytvořit tolik šancí, Dneska jsem měl 16 brejkbolů, navíc antuka je pro mě asi nejlepší povrch na to dostat se mu do bekhendu, který má výrazně horší. Dokázal jsem využít i výhodu míčů, jsou tu pomalejší a pro něj bylo těžší pořád tlačit. I tak to byl ale vyrovnaný, dlouhý a intenzivní zápas. Ke konci už jsem byl se silami v úzkých.“

Po druhém setu vás měl v péči fyzioterapeut. Potíže s krkem?

„Před třemi dny jsem dostal virózu, bolí mě v krku i za krkem. Myslím, že je to trochu spojené i s tou nemocí. Ale nemám teploty, spíš kašel, což je trochu poznat i na mém hlasu. Doufám, že to nejhorší mám za sebou a za dva dny budu stoprocentní. Zatím moc netrénuji, piju hodně čaje, dávám si zázvor, prášky, vitamíny.“

Ve 2. kole teď čeká Aljaz Bedene, rozhodně hratelný soupeř.

„Ale nesmíme zapomenout, že má výbornou formu, vyhrál snad tři challengery, v Budapešti teď z kvalifikace udělal finále. Má spoustu vyhraných zápasů i sebevědomí. Ale já budu určitě v roli favorita, můj tenis na antuce je v posledních týdnech opravdu kvalitní.“

Začátek sezony vám příliš nevyšel, v posledních turnajích jste ale našel pohodu.

„U mě je to vždycky takové nahoru dolů, jsem opatrný říkat, že mám pohodu. Hraju na slušné úrovni. Všechny zápasy v posledních týdnech byly dobrý, některé jsem prohrál, ale většinou ve třetím setu. Na antuce se mi letos daří dobře. Je potřeba udělat průlom, trefit nějaký větší výsledek. Proč ne tady? Pokusím se do toho šlápnout dál.“

Jak k lepším výkonům přispívá změna raket na japonskou značku Srixon?

„V Indian Wells jsem měl ještě prototyp, až teď na French Open už je mám ve správných barvách. Mám ji udělanou na míru. Potřebuji mít raketu, která je pružná, protože moje hra není tolik o winnerech, spíš vyťukávám, potřebuju mít kontrolu nad míčem. Ale vzestup není ani tak v raketě, spíš jsem hrál poslední dobou víc zápasů. Bude to spíš v hlavě, víc si věřím, víc si dovoluju. Našel jsem zpátky svoji hru, víc míče liftuju, výměny si opracovávám, vytvářím si správné situace.“