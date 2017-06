Šavrda: Přijde éra Plíškové, je výš než Kvitová. Halepová mi nesedí

Líbilo se vám semifinále?

„Úroveň zápasu byla fakt vysoká. Celý zápas jsem měl pocit, že Karolína vyhraje. Tenisově, myslím tím úderově, razancí, servisem a kvalitou úderu, je prostě lepší hráčka než Halepová. Ale hrála proti téměř dokonalé obraně, vynikající běžkyni a fyzicky vybavené hráčce, která je zkušená a vůbec nepodlehla panice. Bylo to strašně blízko, třeba ve třetím setu měla nahraný forhend za stavu 3:4 na shodu, ale z kříže ho zkazila a míček poslala do autu. Tím vznikl brejk na 5:3. Nemůžu se zbavit pocitu, že prohrála lepší hráčka.“

Rozhodlo utkání i to, že se hrálo na pomalejší antuce?

„To, co Halepová dobíhala, by na tvrdém povrchu ani na trávě nezvládla, o tom vůbec není pochyb. Karolína se na antuce hrozně zlepšila, především v pohybu. Samozřejmě, s výškou, kterou má, nikdy nebude taková běžkyně jako o dvacet centimetrů menší Halepová. V repertoáru jí akorát trochu chybí stopbal, bylo iks možností, kdy nemusela tolik riskovat a zkusit hru zkrátit. Halepová běhala tři, čtyři metry za zadní čarou, Karolína zkusila za celý zápas jen jeden kraťas a ten se jí nepovedl. Jinak ale byla vynikající.“

Měla i trochu smůly, když míčky létaly kousek od lajny?

„Jasně. Při Halepové stálo štěstí, u některých výměn se Karolína i uprostřed výměny musela rozhodnout, jestli nebude náhodou zvedat ruku a nechá přijít rozhodčí. To všechno bylo ve prospěch Halepové, měla kliku. Karolína měla obrovsky navrch v délce úderů, ale obrana Halepové je prostě dokonalá.“

Bude teď favoritkou sobotního finále, po kterém se v případě výhry stane světovou jedničkou?

„Myslím, že ano. Pravděpodobně bude hrát roli i její zkušenost, pro Ostapenkovou je úspěch už jen to, že se dostala do finále. Ale když se podívám na historii světových jedniček, Halepová mi tam úplně nepasuje. Karolíně by to tenisově slušelo daleko víc, ale ono to přijde, o tom jsem přesvědčený.“

Přijde to už na trávě?

„Je to reálné. Když ne tam, povede se jí to později, vždycky hrála dobře i na amerických betonech. Trpělivost je na místě, třeba u Petry Kvitové jsme po triumfu ve Wimbledonu a na Masters čekali, že bude první a neklaplo to, naopak pak přišel útlum. Úplně bych nespekuloval, jestli už to bude po Wimbledonu, po amerických betonech nebo až na podzim. Karolína je každopádně komplexní hráčka s dobrým servisem i tenisovou povahou, má nervy na správném místě. Její tenis bude vždycky přinášet víc chyb, musí hrát svou razantní hru.“

Nastane teď tenisové éra Karolíny Plíškové, kdy bude dominovat celému okruhu?

„Ano, myslím si, že úderově je teď nejlepší.“

Dočkáme se toho, že se o první místo na žebříčku bude prát s Petrou Kvitovou?

„Samozřejmě, je to takový sen pro české fanoušky. Ale Karolínu dávám trošku výš, přijde mi psychicky silnější. Petra po svém návratu bezpochyby promluví do elitní desítky, její tenis je také založený na riziku i razanci, k tomu má výhodu leváckého servisu. Ale musí být fyzicky fit. V tom se právě strašně zlepšila Karolína, na kurtu nepůsobí vůbec unaveně. Na prvním místě ji vidím reálněji.“