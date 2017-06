Plíšková: Na takový výsledek jsem čekala dlouho, dá mi hodně i na trávu

"Hodnotila bych to jako jeden z nejlepších zápasů letos, nejen na antuce. Tím, že to bylo na antuce, tak si myslím, že je to hodně vzácný zápas, i když dopadl blbě," řekla pětadvacetiletá Plíšková, která s Halepovou prohrála 1:2 na sety.

Zlepšení na antuce a nečekaná semifinálová účast na Roland Garros je pro Plíškovou posun. "Rozhodně. Čekala jsem na takový výsledek dlouho. Každý říkal, že to na antuce neumím. Pro moji budoucnost na antuce to znamená hodně," řekla.

Doufá, že výkony přenese do další části sezony. "Dá mi hodně i na trávu, protože tam se mi bude hrát líp. Budu mít víc es, bodů ze servisu a nebude tolik výměn. I do betonů to je hodně důležitá výhra, může mi hodně pomoct," řekla.

Proti Halepové bojovala o své druhé grandslamové finále. To první hrála loni na US Open, a kdyby se do stejné fáze dostala v Paříži, byla by světovou jedničkou. "Na tohle jsem si na kurtě ani jednou nevzpomněla," konstatovala Plíšková.

Plíšková: Nebyla jsem si jistá, že mám šanci

Do zápasu vstupovala v roli outsidera. Halepová je letos na antuce nejlepší, zatímco Plíškové se dosud nikdy na klouzavém povrchu nedařilo. "Nebyla jsem si jistá, jestli mám vůbec nějakou šanci. Sice byla nasazením za mnou, ale byla jasný favorit před zápasem. Nakonec to bylo vyrovnané," hodnotila svůj výkon.

Občas překvapila samu sebe, když doběhla pár úderů, které už málokdo čekal, že ještě zahraje. "Jo, to jo," souhlasila. Navíc měla ze svého pohybu na antuce dobrý pocit. "Hodně se zlepšil. Když si víc věříte a cítíte se líp, jde to ruku v ruce se sebevědomím. Pohyb byl asi nejlepší letos na antuce," řekla Plíšková.

Po čtvrtfinále na Australian Open se na French Open o kolo zlepšila a hrála semifinále. "Wimbledon finále a US Open vítězství," doplnila řadu se smíchem a rychle dodala: "To je sranda. Nečekám, že to takhle na grandslamech půjde pořád. Teď mám tři po sobě dobré výsledky. Vážím si toho a chci zůstat nohama na zemi. Můžu mít blbý los ve Wimblasu a může se něco nesejít, nemusí mi to sednout, můžu být unavená zraněná. Musím to brát pořád pečlivě, jako jsem hrála tady. Zvedla jsem se, že i když hraju blbě, tak je solidnost a jsem schopná vyhrávat. Tak uvidíme."

Věří ale, že zdolat Karolínu Plíškovou v této sezoně je čím dál těžší. "Je to těžší, ale jak kdy. Mám své dny," upozornila, že také dokáže zápas pokazit.