US Open: Veselý vypadl. Venku je i Halepová, přesto může být jedničkou

SOUHRN, 1. DEN US OPEN | Jiří Veselý skončil na grandslamovém US Open v prvním kole. Český hráč ve večerním utkání úvodního dne turnaje v New Yorku prohrál s dvacetiletým Chorvatem Bornou Čoričem ve třech setech 6:7, 6:7 a 2:6. Petra Kvitová a Kristýna Plíšková své zápasy 1. kola zvládly a postoupily. Naopak Tereza Martincová vypadla jednoznačně po prohře 0:6 a 1:6 s favorizovanou Caroline Garciaovou.

Čtyřiadvacetiletý Veselý po utkání označil za rozhodující svůj slabší servis. "Což je smutný. Servis v poslední době není to, co bych si představoval, především to moc neletí. Dřív jsem si servisem daleko víc pomáhal, měl jsem víc přímých bodů a pro soupeře jsem býval daleko nebezpečnější. Když ale servis nefunguje, tak těžko s takovými borci můžu vyhrávat," konstatoval Veselý.

V prvním setu Veselý prohrával v tie-breaku už 0:5, pak sice srovnal, ale další dva míče ztratil. I druhý set dospěl do zkrácené hry a český hráč opět více chyboval. "V prvních dvou setech jsem byl, neříkám lepší, ale měl jsem tam víc rozehraných gamů. Určitě šance jít do útoku a zatlačit ho. Párkrát zahrál dobře on, párkrát jsem udělal chybu, ale určitě prvních dvou setů můžu litovat," řekl Veselý

Na úvod třetího setu vzal Čoričovi servis, o výhodu ale vzápětí přišel a ve zbytku sady už dominoval soupeř. "I když jsem ho brejkl, tak on si zvykl na to moje podání, které nebylo nebezpečné, začal mi to returnovat dlouhé pod nohy a přebral kontrolu. Mohl si dovolit do toho víc jít, protože vedl," uvedl český hráč. Zápas ztratil za dvě a půl hodiny a s Chorvatem, 61. hráčem světového žebříčku, prohrál počtvrté z pěti duelů.

Na US Open startoval levou rukou hrající Veselý popáté v kariéře a potřetí skončil ve dvouhře v prvním kole. Předloni se dostal až do třetího kola.

Halepovou vyřadila v 1. kole US Open Šarapovová

Rumunská tenistka Simona Halepová skončila na grandslamovém US Open už v prvním kole. Druhá nasazená prohrála ostře sledovaný duel s Ruskou Marií Šarapovovou, která hraje díky divoké kartě po dopingovém trestu první grandslamový turnaj po roce a půl, po setech 4:6, 6:4 a 3:6.

Halepová přes vyřazení může vystřídat Karolínu Plíškovou v čele žebříčku. Nejvýše nasazená Plíšková bude mít šanci uhájit tenisový trůn, pokud obhájí v New Yorku loňskou účast ve finále. Jedničkou se ale může stát dalších šest hráček.

Na centrkurtu před vyprodaným hledištěm čelila Halepová razantní hře Rusky. Šarapovová nastřílela šedesát vítězných míčů, měla 22 brejkbolů a pětkrát vzala Rumunce podání. Šarapovová mohla vyhrát ve dvou setech, ale Halepová ve druhém setu otočila z 1:4 na 6:4. Ve třetím setu Šarapovová získala v úvodu náskok 3:0, který udržela i díky tomu, že v poslední hře duelu odvrátila brejkbol.

Proti Šarapovové se Halepové ani trochu nedaří. Rusku ještě ani jednou v kariéře neporazila a porážka v New Yorku byla již její sedmá v řadě.

Vítězka US Open z roku 2006 a bývalá světová jednička Šarapovová ve Flushing Meadows uplynulé dva ročníky chyběla. V roce 2015 ji vyřadilo ze hry zranění a loni si odpykávala patnáctiměsíční trest za pozitivní nález na meldonium.

Petra Kvitová vstoupila vítězně do grandslamového turnaje US Open. Třináctá nasazená Češka zdolala Jelenu Jankovičovou ze Srbska 7:5, 7:5. Uspěla i Kristýna Plíšková, která při návratu na US Open po třech letech porazila v 1. kole v New Yorku Japonku Misu Egučiovou dvakrát 6:2. Naopak Tereza Martincová vypadla jednoznačně po prohře 0:6 a 1:6 s favorizovanou Caroline Garciaovou.

Kvitová, která hraje teprve osmý turnaj po návratu na kurty po vážném zranění prstů z prosincového přepadení, v prvním setu vedla 5:3 a podávala, ale servis ztratila a úvodní dějství získala až po chybě Jankovičové ve dvanácté hře. Ve druhé sadě naopak vývoj otáčela, prohrávala 3:5, ale ziskem čtyř her v řadě set získala.

Zápas Kvitová ukončila po hodině a půl hry ranou z forhendu do rohu, což byl její osmadvacátý vítězný úder v utkání. "Jsem velmi šťastná a ráda, že jsem dokázala tenhle nepříjemný zápas zvládnout," oddechla si Kvitová v rozhovoru na dvorci. "Bylo to nahoru dolů, musela jsem se povzbuzovat, abych hrála aktivněji. Bylo dost větrno, což bylo nepříjemné, ale hodně mi pomohl servis a platila na ni moje agresivní hra," doplnila. Její příští soupeřkou bude Francouzka Alizé Cornetová.

Levou rukou hrající Kristýna Plíšková, dvojče světové jedničky Karolíny Plíškové, odvrátila v duelu s Japonkou všechny čtyři brejkboly, dva z nich v poslední hře. Zápas pak ukončila při prvním mečbolu. Na US Open hraje Kristýna Plíšková poprvé od roku 2014, kdy vypadla v 1. kole, v roce 2012 zde postoupila o kolo dál. Nyní si zahraje se Slovenkou Magdalenou Rybárikou, semifinalistkou letošního Wimbledonu.

"Jsem ráda, že jsem se tam netrápila moc dlouho. Přežít se povedlo docela rychle, trápení to nebylo, šetřím energii," oddechla si Kristýna Plíšková.

Martincová proti favorizované Garciaové bojovala s nervozitou a hrála nepřesně. Jedinou hru získala 121. hráčka žebříčku WTA na začátku druhého setu. "Grandslamová premiéra to byla hezká, ale bohužel jsem to nezvládla nervově. Musím říct, že soupeřka předvedla fantastický výkon," řekla Martincová.

Martincová letos porazila Francouzku nečekaně na turnaji v Gstaadu a čekala, že nyní Garciaová chystá odvetu. "Věděla jsem, že do mě nastoupí ve velkém stylu. Myslela jsem, že to ustojím. Věděla jsem, že s ní můžu hrát a užít si to, ale bohužel, celá jsem byla zaťatá. První tři gamy jsme se tahaly a najednou to bylo 0:3. Cítila jsem, že je na koni a od té doby jsem se nemohla uvolnit. Výsledek je ale přísný," řekla.

Výsledky tenisového turnaje US Open:

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Čorič (Chorv.) - Veselý (ČR) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:2

Thompson (Austr.) - Sock (13-USA) 6:2, 7:6 (14:12), 1:6, 5:7, 6:4

Pouille (16-Fr.) - Bemelmans (Belg.) 6:3, 6:4, 6:4

Querrey (17-USA) - Simon (Fr.) 6:4, 6:3, 6:4

Müller (19-Luc.) - Tomic (Austr.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4

Ramos (20-Šp.) - Istomin (Uzb.) 4:6, 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (3:7), 7:5

M. Zverev (23-Něm.) - Kwiatkowski (USA) 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 7:5, 6:3

Donaldson (USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:0, 4:6, 6:3, 7:6 (8:6)

Mahut (Fr.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 2:6, 6:4, 2:6, 7:6 (7:3)

Fabbiano (It.) - Smith (Austr.) 7:6 (7:5), 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)

Tipsarevič (Srb.) - Kokkinakis (Austr.) 6:7 (5:7), 3:6, 6:1, 7:6 (7:2), 6:3

Lorenzi (Italy.) - Sousa (Port.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Čilič (5-Chorv.) - Sandgren (USA) 6:4, 6:3, 3:6, 6:3

Tsonga (8-Fr.) - Copil (Rum.) 6:3, 6:3, 6:4

Isner (10-USA) - Herbert (Fr.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:3

Carreňo (12-Šp.) - King (USA) 6:3, 6:2, 7:6 (7:5)

Kukuškin (Kaz.) - Ferrer (21-Šp.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:1

Anderson (28-JAR) - Aragone (USA) 6:3, 6:3, 6:1

Schwartzman (29-Arg.) - Berlocq (Arg.) 6:2, 6:1, 6:3

Mayer (Něm.) - Dutra Silva (Braz.) 7:5, 0:6, 6:3, 6:4

Johnson (USA) - Almagro (Šp.) 6:4, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Donskoj (Rus.) - Haider-Maurer (Rak.) 7:6 (7:3), 5:1 skreč

Paire (Fr.) - Lacko (SR) 6:3, 6:2, 7:6 (7:5)

Čong Hjon (Korea) - Zeballos (Arg.) 3:6, 7:6 (10:8), 6:4, 6:3

Edmund (Brit.) - Haase (32-Niz.) 6:3, 7:5, 6:3

Norrie (Brit.) - Tursunuv (Rus.) 7:6 (9:7), 6:1, skreč.

Ženy:

Dvouhra : 1. kolo:

Šarapovová (Rus.) - Halepová (2-Rum.) 6:4, 4:6, 6:3

Wozniacká (5-Dán.) - Buzarnescuová (Rum.) 6:1, 7:5

Cibulková (11-SR) - Čepelová (SR) 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Bartyová (Austr.) - Konjuhová (21-Chorv.) 4:6, 6:0, 6:1

Pcheng Šuaj (22-Čína) - Hesseová (Fr.) 6:4, 6:1

Lučičová-Baroniová (29-Chorv.) - Puigová (Portor.) 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), Babosová (Maď.) - Golubicová (Švýc.) 7:5, 5:7, 7:5

Dodinová - Parmentierová (obě Fr.) 3:6, 6:0, 7:6 (8:6)

Suárezová (Šp.) - Soyluová (Tur.) 6:4, 6:2,

Makarovová (Rus.) - Barthelová (Něm.) 6:2, 6:1

Sasnovičová (Běl.) - Boserupová (USA) 6:2, 6:2

Görgesová (30-Něm.) - Becková (Něm.) 6:1, 6:0

Keninová (USA) - Davisová (32-USA) 7:5, 7:5

Sakkariová (Řec.) - Bertensová (24-Niz.) 6:3, 6:4

Tuan Jing-jing (Čína) - Liuová (USA) 7:6 (10:8), 7:6 (7:3)

Kozlovová (Ukr.) - Beguová (Rum.) 6:2, 7:6 (9:7)

Kvitová (13-ČR) - Jankovičová (Srb.) 7:5, 7:5

Muguruzaová (3-Šp.) - Lepchenková (USA) 6:0, 6:3

Rybáriková (31-SR) - Giorgiová (It.) 6:3, 6:4

Alexandrovová (Rus.) - Zajaová (Něm.) 6:2, 6:3

Cornetová (Fr.) - Watsonová (Brit.) 6:4, 6:4

Vickeryová (USA) - Vichljancevová (Rus.) 4:6, 6:4, 6:1

Arina Rodionovová (Austr.) - Hogenkampová (Niz.) 7:5, 7:5

Kristýna Plíšková (ČR) - Egučiová (Jap.) 6:2, 6:2

Garciaová (18-Fr.) - Martincová (ČR) 6:0, 6:1.