Slzy v očích a výhružky smrtí. Už jsem zvyklá, smutnila po debaklu Strýcová

PŘÍMO Z US OPEN | Krutý až mrazí, dokáže být tenisový život. Maličká bojovnice Barbora Strýcová se probudila ve čtvrtek do dne, kdy by se raději neviděla na kurtu. Málem se při zápase rozplakala, tak bezmocná si připadala nasazená Češka při střetu se světovým číslem 91, domácí Američankou Jennifer Bradyovou.

„Šlo to hrozně rychle, ani jsme se netahaly. A do breku mi bylo. Na konci už jsem doufala, že udělám aspoň nějaký bod. Bylo to zoufalství,“ bědovala jednatřicetiletá tenistka po zkáze ve 2. kole US Open 1:6, 1:6 (56 minut).



Takový zápas na grandslamu bolí dvojnásob. Překvapení na úkor favoritky bylo potravou pro sázkaře. „Otevřela jsem mobil a tam vzkaz, že mě zabijou. Ale to je v pohodě, to zvládnu,“ pravila Strýcová, jež podobné ataky zažívá opakovaně.

Před 1. kolem Wimbledonu k ní výrostek s pivem v ruce přímo u kurtu prohodil. „Vsadil jsem na tebe spoustu peněz, tak vyhraj, nebo si tě najdu!“



Úmyslně na tohle téma upozorňuje, protože jí vadí, jak sázkaři po sociálních sítích útočí nejnechutnějšími způsoby na každého, kdo hraje tenis.

„Stává se to všem, i když prohrajete nebo vyhrajete a je to hrozně nechutný. Proto na to budu upozorňovat pořád. Vždyť to jsou takové zprávy, které ani nemůžu vyprávět. Když vám píšou, že vám zabijí rodinu a nedožijete se Vánoc, to je přeci neuvěřitelný…“