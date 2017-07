Jestli budu jednička? Radši bych si to uhrála sama, litovala Plíšková

Vedla jste 6:3 a 3:2 s brejkem. Neměla jste pocit, že máte mač pod kontrolou?

Trošku jo, ale stejně byl pro mě ten set a půl docela těžký, jak jsem všechno musela dohrávat. Ona se brání, všechno to jsou od ní takový sr**ky za síť. Na trávě to s ní není vůbec lehký tenis. Míč nevyskočí, hraje hodně kraťasů. Pak na mě přišel jeden blbej game za stavu 3:2 ve druhým setu. Do tý doby jsem servírovala hodně dobře, ona neměla na můj servis vůbec žádnou šanci. Jenže pak to přišlo. Ona má hru, že sama od sebe nic nezkazí a tím čopem vrátí skoro všechno. Když nenaservíruju nebo nezahraju ostře, ona mě rozebere. Fakt hrála dneska výborně, vrátila skoro každý return, dávala mi čopy do bekhendu. Je to fakt těžký. Ve třetím setu jsem se ještě snažila vrátit, ale přišlo mi, že už mi pak servis hodně dobře četla.

Co se stalo v gamu za 5:6?

Nejhorší game zápasu. Nezaservírovala jsem, nezahrála jsem nic odzadu. V tiebreaku bych měla větší šanci než ona. Bohužel.

Centr je specifický kurt, vy jste si na něm zahrála poprvé. Jak jste se na něm cítila?

Docela dobře. Je hezký si tam zahrát. Když už jsem tady prohrála, tak jsem si tam alespoň zahrála. Fakt si myslím, že tráva tady není moc rychlá. Hraje se hodně výměn, to mi nepomáhá.

Četla Rybáriková ve třetím setu úplně všechno?

Hodně. Navíc je šikovná, když ji zatlačím, tak mi hodí míč pod nohy. Má takový šťouchy. A tím, že si na trávě vezme rychlost mých úderů a vyťukne je zpět, nepotřebuje moc hrát ránu. Asi jsem takticky nehrála nejchytřeji, mohla jsem hrát jinak. Ale stejně kdybych si podržela ve druhém setu servis na 4:2, mohlo to vypadat jinak. Už byla docela dole, jenže já ji dostala do zápasu.

Nechyběla vám ve třetím setu šťáva?

Možná trochu jo, ale každý míč mě stál tolik sil. Všechno mi vrátila, pořád hrála čop, já tápala se svojí hrou. Chtěla jsem hrát agresivně, ale ten čop ze země nejde úplně urvat. Umím hrát líp, nehrálo se mi s ní úplně dobře, ale ten zápas se dal určitě vyhrát.

Psychicky jste uvadala postupně, že ano?

Cítila jsem, že se po druhém setu hodně zvedla. A jelikož mi servis přepsal psát, neměla jsem kde dělat lehké body.

Pořád jste na GS přidávala, jak to na vás teď zapůsobí?

Zklamání to určitě je, ale letos se mi dařilo hodně, takže to nechci brát jako tragédii. Teďka si odpočinu a mám před sebou oblíbenou Ameriku. Tohle a Paříž je pro mě pořád ještě neoblíbené. Nakonec jsem i na trávě udělala titul, nebylo to tak špatný. Doufala jsem, že bych tady mohla udělat víc, byla jsem dobře připravená, nehrála jsem špatně, také los nebyl jeden z nejlepších. Ale když chcete vyhrát, porazit se má každý.

Doma se mluvilo o českém finále, ale ukazuje se, že ženský tenis je nepředvídatelný a zvlášť na trávě, souhlasíte?

Jo, já si myslím, že tady i na antuce. Každý povrch má nějaká hráčka radši. Magdě se teďka daří, je vyklidněná a má na trávě nepříjemnou hru pro spoustu holek. Média to nafouknou, že jsem třetí na světě a Petra tady dvakrát vyhrála, tak nám dávali všichni velký šance. To je lehký říct, ale je tam hodně hráček, všechno je otevřený. Není to tak, že jsem třetí nasazená a měla bych dojít do semifinále pravidelně. Hodně favoritů tady bude mít problém, všichni na ně jdou a chtějí se vytáhnout a hraje se jim líp. Je to hodně otevřený.

Co sem přijet příští rok rovnou?

Jako bez turnajů? Letos jsem to okrouhala úplně nejvíc a hrála jenom Eastbourne. Na trávě zase něco odehrát musím, aby se nestalo zranění. Tohle asi nebude ta cesta. Budu to muset zkoušet roky a roky.

Teď vás čeká dovolená, kam vyrazíte?

Pojedu do Monaka asi na týden a budu tam. Tam mám klid, je mi tam dobře.

Není to jeden z důvodů, proč se vám hraje dobře mimo kontinent?

To nevím, jsou to betony a na nich se cítím nejlíp. Austrálii a Ameriku mám ráda, je to po částech roku, v Austrálii na začátku po pauze a Amerika skoro konec, poslední grandslam a tam všichni nechají všechno. Tohle je takový blbý střed a hodně hráček je unavených. Měla jsem první půlku docela těžkou, těžko říct, jestli chyběly síly, o tom to nebylo, ale jsou to vlny.

Budete sledovat Kerberovou a Halepovou, jestli vám to klapne a dozvíte se u večeře, že jste jedničkou?

Teďka si to nepřeju. Radši bych si to samozřejmě uhrála než tohle. Tenhle turnaj pro mě skončil a nebudu sledovat nic.