Murray k návratu Šarapovové: Žádné divoké karty, doping je třeba si odpracovat

Světová jednička Andy Murray je proti tomu, aby tenisté po odpykání dopingového trestu dostávali od pořadatelů turnajů divoké karty. V souvislosti s blížícím se návratem ruské hvězdy Marie Šarapovové po patnáctiměsíčním distancu britský hráč uvedl, že dopingoví hříšníci by si měli cestu zpět do špičky odpracovat.

"Ale většina turnajů se chová podle toho, co je pro ně nejlepší," řekl Murray listu The Times. "Když se domnívají, že jim velká jména zajistí lepší prodej lístků, tak to udělají," uvedl k udělování divokých karet.

Šarapovová, která během svého trestu za pozitivní nález na meldonium vypadla ze světového žebříčku, se vrátí v dubnu ve Stuttgartu. Divokou kartu dostala také na velké turnaje v Madridu a Římě.

Otázkou je, jak se zachovají organizátoři Wimbledonu, který Šarapovová vyhrála v roce 2004 jako první ze svých pěti grandslamů a v All England Clubu se těší velké popularitě. "Může zkusit stoupat v žebříčku a třeba ani nebude potřebovat divokou kartu. Když se jí to nepovede, záleží na Wimbledonu, jak k tomu přistoupí. Jsem si jistý, že to budou dlouho zvažovat kvůli tomu, jak se na to budou dívat lidé, a zvolí to správné řešení," řekl Murray.