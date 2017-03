Berdych málem zlomil Federera. Co mám dělat, rozbít stůl? zlobil se

Krásný zápas, skvělý výkon. Takový, jaký Tomáš Berdych proti elitním světovým tenistům už dlouho nevytáhl. Jenže k čemu to je, když k síti nejdete jako vítěz utkání. Roger Federer ve čtvrtfinále turnaje v Miami utekl české jedničce ze dvou mečbolů a po třísetové bitvě si zhluboka vydechl. Naopak v Berdychovi pulsovalo po těsné prohře 2:6, 6:3 a 6:7 velké zklamání. Dobře věděl, že švýcarskou legendu měl na lopatě a sahal po velkém vítězství.

Berdych odehrál s Federerem vynikající zápas, který rozhodl až tie-break ve třetím setu. V tom měl český hráč za stavu 6:4 dva mečboly, ale neuspěl a prohrál. Pohár hořkosti si vypil do dna poté, co při mečbolu Švýcara udělal dvojchybu.

"Co mám udělat? Měl bych rozbít stůl? Pak byste viděli, jak jsem zklamaný," odpověděl Berdych po utkání na otázku, jestli je hodně frustrovaný. "Ano, jsem. Takhle nechcete končit turnaj, ale dostanu se z toho. Bylo to jen o bod."

Z Berdychovy dvojchyby při mečbolu byl překvapený i Federer. První mečbol během třetího setu totiž český hráč odvrátil skvělým druhým servisem. "Říkal jsem si: Tý jo, dvojchyba? Myslí to vážně? Tomáši, proč? Bylo to zvláštní a měl jsem štěstí," citoval Federera floridský deník Miami Herald. "Nezasloužil jsem si, aby mi v tu chvíli věnoval bod dvojchybou, ale hrál na hraně. Možná to uspěchal."

Přes porážku může Berdych hledět do dalších turnajů optimisticky. Proti Federerovi totiž ukázal zlepšení a hrál letos nejlépe. Po pomalejší první sadě se rozjel, trefoval míče na riziko a soupeře překvapil třeba náběhem k síti po returnu.

"Po turnaji v Indian Wells jsem udělal hodně práce a tady se to projevilo, což je důležité," řekl Berdych. Svěřenec chorvatského wimbledonského vítěze Gorana Ivaniševiče má letos zatím bilanci 13:6, přičemž dvakrát postoupil do semifinále.

"Doufám, že tohle byl teprve začátek. Úvod roku mi trochu proklouzl, ale sezona je ještě dlouhá a ten, kdo vydrží silný a čerstvý na druhou část, ten bude nebezpečný."

VIDEO: sestřih utkání Tomáš Berdych - Roger Federer

Nastartuje Berdycha skvělý výkon?

Naopak Federer po utkání zářil spokojeností. "Po prvním setu jsem se cítil vážně skvěle. Pak jsem trochu pustil Tomáše do zápasu. On ale začal hrát mnohem lépe. Na konci jsme měl velké štěstí, ukázal jsem velké srdce. Byl to skvělý zápas," líbilo se Federerovi.

Šlo už o 25. vzájemný zápas tenisového velikána a dlouholetého člena nejužší světové špičky. Federer vyhrál posledních sedm duelů, Berdych mu alespoň poprvé po třech letech dokázal vzít set.

"Zažil jsem tady velmi těsné porážky v zápasech, které jsem měl vyhrát, jako proti Tomášovi před pár lety nebo proti Nishikorimu, taková utkání vám zůstanou v paměti. Teď jsem šťastný, že jsem to zvládl," radoval se švýcarský veterán, momentálně tenista s nejlepší formou na okruhu.

Federer narážel na utkání, které s Berdychem odehráli na Floridě před sedmi lety. Tenkrát v osmifinále utekl Švýcarovi z mečbolu Berdych a postoupil až do finále. Nastartoval skvělou sezonu, kdy následně uhrál v Paříži semifinále a ve Wimbledonu došel až do finále.