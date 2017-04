Senzační jízda pokračuje! Vondroušová skolila i Strýcovou, zahraje si o titul

Soupeřkou 233. tenistky žebříčku Vondroušové v nedělním finále bude nenasazená Estonka Anett Kontaveitová, jež v semifinále porazila 6:4, 4:6, 7:5 Bělorusku Aliaksandru Sasnovičovou.



Velká česká tenisová naděje Vondroušová dnes v Bielu v součtu s kvalifikací vyhrála sedmý zápas za sebou, před Strýcovou vyřadila jinou krajanku Kristýnu Plíškovou. Už postup do čtvrtfinále byl pro sokolovskou rodačku nejlepším výsledkem v kariéře.





Postupem do finále korunovala Vondroušová životní týden, v němž se také dočkala premiérové pozvánky do českého fedcupového týmu pro semifinále v USA. Ve světovém žebříčku by se měla i v případě nedělní porážky posunout zhruba o sto míst ke 140. pozici.



Dnešní české semifinále v Bielu měla přitom mnohem lépe rozehrané o čtrnáct let starší Strýcová, jež vedla 5:2. Měla dokonce setbol, ale první sadu v hlavní soutěži Vondroušové vzít nedokázala. Mladá Češka srovnala a dovedla zápas do tie-breaku, který vyhrála 7:3.



V druhé sadě se dostala do vedení 5:2 Vondroušová a počínala si mnohem lépe než v podobné situaci Strýcová. Při podání zkušenější soupeřky Vondroušová získala tvrdým úderem na čáru první mečbol, který následně proměnila poté, co turnajová jednička napálila míč do sítě.

Dvouhra - semifinále:

Vondroušová (ČR) - Strýcová (1-ČR) 7:6 (7:3), 6:2,

Kontaveitová (Est.) - Sasnovičová (Běl.) 6:4, 4:6, 7:5.