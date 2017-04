Kouč Vondroušové Hřebec: Je stejně dobrá a možná i lepší než Plíšková

O talentu Markéty se ví dlouho, ale nezaskočilo vás, že úspěch na okruhu WTA přišel tak brzy?

„Rozhodně nemůžu říct, že by mi vyrazila dech. Spíš jsem překvapený, jak ten turnaj v Bielu zvládla v hlavě, neměla žádný respekt ze soupeřek. Že na tyhle holky má tenisově, to vím už déle. Tak, jak hrála na předešlých turnajích, to byla úroveň čtyřicáté, třicáté hráčky WTA. Akorát jsem nevěděl, jak zareaguje, když se bude měřit s těmi nejlepšími holkami. Ale že na ně má tenisově, to je úplně jasný. Tenis hrozně umí. Bude z ní velká hvězda, to je jen otázka času.“



Ten čas se zřejmě kvapem blíží podle toho, jak v této sezoně vše válcuje a vyhrála 40 ze 44 utkání.

„Jo, má toho letos fakt hodně. Vždyť v Bielu odehrála osm zápasů, to bere strašně moc psychických i fyzických sil. Za tohle ji obdivuju, protože ona zase úplný kondiční zázrak není. Ale jak je vidět, zvládá to úplně v klidu. Samozřejmě měla výhodu, že neměla co ztratit, hrála úplně uvolněně. Ale i krizový situace ustála, ve finále odvrátila v druhém setu čtyři setboly. Ale to je taky tím, že je na vlně, má sebevědomí. Strašně jí pomohly předchozí turnaje, na kterých nahrála spoustu zápasů. Je tenisově úplně stejně dobrá jako Plíšková nebo Strýcová, to je naprosto jasný. A já si dokonce myslím, že už je i lepší a za chvíli je bude dávat.“

„Je takový klučičí typ, má neskutečný pohyb a to je osmdesát procent tenisu. Když má holka takový pohyb jako ona - co ona všechno vychytá a jak dobře je u úderů na nohách - tak pak není co řešit. Markéta navíc za poslední rok neskutečně zlepšila servis, taky jsme ho poměrně hodně trénovali. Kdybyste ji viděli servírovat před rokem a půl, to byla malá tragédie. Teď už podává celkem slušně. I to jí strašně moc pomohlo. Když ji srovnám s Kájou Plíškovou, tak ta je hrozně silná v hlavě. Netroufnu si říct, jestli Markéta má na to být taky třetí na světě, ale že bude aspoň dvacátá nebo třicátá, to je skoro jasný. Na to bych vsadil ruku. O Káje jsem říkal, že bude čtyřicátá padesátá. A nikdy bych si ani omylem netroufl říct, že bude třetí. Na úplné špici se musí ukázat, co má holka v hlavě, co se v ní skrývá. Maki teď musí být pokorná, furt trénovat a být na zemi. Teď bude mít samozřejmě desítky kamarádů a moře známých, musí to zvládnout psychicky. Protože teď se to na ni navalí.“„Žádný extra dříč, ona je skutečně přírodní talent, který to má daný. Ale zase pozor, svoje si odehraje! To ona zase poctivě jede, sice si u toho zapláče, že ji bolí při kondici nohy a ruce, ale co si má odtrénovat, to si odtrénuje. Ale hrozně moc dělá, že to má skutečně daný od boha. To je strašné plus. Jen si vezměte, jak řeší situace. Má neskutečný cit pro hru. A to je alfa a omega celé její hry. Do míčů chodí, ale ví, kdy má zvolnit, kdy zahrát kraťas, který používá hodně. Tohle jí člověk nemusí vysvětlovat, sama to přirozeně vidí. A takové jsou velké hráčky.“

„Přesně tak. Ale to je dlouhodobá záležitost. Až si bude chodit na síť jen sťukávat balony, udělá další krok dopředu. A na servisu má taky pořád moře práce. Zdaleka není hotová hráčka, bude se ještě hodně vyvíjet a lepšit. Už teď ale hraje úžasně. Pořád mě udivuje ten její pohybový talent. Jak ona chodí k balonům, když jsou pomalejší. Rozdrobí si krůčky a pak našlápne do balonu, úplně přesně podle učebnice. Jiným hráčům to musíte říkat, ona to má v sobě.“„Postoupila si k zadní lajně, zásadně se snaží hrát hned po odskoku. Chodí do toho. Ona nemůže hrát nahazovačky. Tohle všechno ví. Postavičku má skvělou, je rychlá, štíhlá. Je to fakt velká budoucí hvězda. Teď jenom záleží, jak to zvládne v palici. Takhle skvěle hraje od začátku sezony, akorát, že hrála menší turnaje a neměla možnost porážet ty dobrý hráčky. Já jí říkal v Grenoblu, kde hrála letos druhý turnaj, když šla na zápas: Hele Maki, ty jsi úplně stejně dobrá jako hráčky, co jsou dvacátý třicátý na světě, jen teď o tom ještě nevíš. Ale hraješ úplně stejně, jestli ne líp. Teď měla konečně možnost se předvést a dokázala to. Samozřejmě byla trošičku klika, že v kvaldě vyhrála pár těsných zápasů. Ale je vidět, že na to má.“

„Tu musí mít vynikající, když to takhle zvládla z čistý vody. Uvědomte si, že hrát WTA byl pro ni sen. A že by někdy mohla vyhrát titul, o tom se jí už úplně jenom zdálo. A teď má, co chtěla. Všechno zvládla, hlavu musí mít dobrou. Pamatuju si, když Kája Plíšková poprvé vyhrála Kuala Lumpur, bylo jí dvacet. A Maki to vyhraje v sedmnácti. A je to teprve její druhý velký turnaj. Dostala jednou kartu na Spartě a teď... Je to výjimečný.“„Teď to musí hlavně ustát. A to napište velkými písmeny. Taky bude potřebovat profesionálnější tým, ne aby jezdila jednou se Zdeňkem Kubíkem (cestovní kouč Vondroušové) a jednou se mnou. Já jsem ji nastartoval a ať teď dělá, co umí. Jakmile se takhle dostane do kila, už bude potřebovat jiný servis. To se nedá nic dělat.“„Já s ní taky hraju moc rád. Je bezvadná holka, je s ní sranda, úplná pohodářka. Nedělá žádné naschvály, nebo že by se jí nechtělo. Podle mě se i kvůli mně třeba někdy přemáhá, když se jí nechce trénovat, ale říká si: Přece to tomu dědkovi neudělám, abych se tady flákala.“ (smích)