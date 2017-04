Debakl hvězd. V Monte Carlu dohráli Berdych, Murray i Wawrinka

Tenista Tomáš Berdych nezvládl na antukovém turnaji v Monte Carlu zápas s Marinem Čiličem a ve 3. kole s chorvatským soupeřem za dvě hodiny prohrál 2:6, 6:7. Po nevydařeném vstupu do utkání sice sváděl s bývalým svěřencem svého současného trenéra Gorana Ivaniševiče ve druhém setu vyrovnaný souboj, tie-break pak ale ztratil jasně 0:7. Vypadli i světová jednička Andy Murray a třetí hráč žebříčku Stan Wawrinka.

Berdych v Monaku potvrdil, že se mu proti hráčům z první desítky světového žebříčku nedaří. V zápase s Čiličem utrpěl už osmou porážku od hráče z top ten v řadě, proti elitním tenistům navíc uhrál jen jeden set.

Zápas zahájil ztrátou podání, a přestože pak odvrátil šest dalších brejkbolů, přišel o servis ještě jednou a set za necelou hodinu prohrál. I ve druhé sadě se dostával do problémů častěji než soupeř a v deváté hře znovu pustil Čiliče do vedení.

Vzápětí mu brejk oplatil, když nejprve odvrátil mečbol, a vynutil si zkrácenou hru. Na rozdíl od předchozích dvou kol, v nichž zápasy otočil, ale tentokrát duel do třetího setu nedovedl. Pátý nasazený Čilič souboj ukončil vydařeným kraťasem a vzájemnou bilanci vyrovnal na 6:6. Berdych tak přišel o možnost vrátit se z 12. místa v žebříčku do první desítky.

Vyhořel Murray i Wawrinka

Selhání v závěru předvedl i první hráč světa Andy Murray. Britský tenista se v duelu s Albertem Ramosem nemohl spolehnout na servis, o podání sedmkrát přišel a prohrál 6:2, 2:6, 5:7. Ve třetí sadě mu nepomohl ani náskok 4:0, Španěl dokázal skóre otočit a po dvou a půl hodinách proměnil druhý mečbol.

"Jsem zklamaný. Měl jsem to skvěle rozehrané, při vedení 4:0 jsem během kariéry moc zápasů neztratil," litoval Murray. "Nezahrál jsem pak dobře při vlastním podání, on se dostal na koně a začal hrát líp. I tak jsem měl spoustu šancí. Udělal jsem několik špatných rozhodnutí a na to musím se svým týmem pořádně podívat," dodal skotský tenista.

O další překvapení se postaral třetí nasazený Švýcar Stan Wawrinka. V přípravě na Roland Garros, na němž předloni triumfoval, podlehl ve 3. kole Pablu Cuevasovi z Uruguaye dvakrát 4:6.

Tenisový turnaj mužů v Monte Carlu (antuka, dotace 4,301.125 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Čilič (5-Chorv.) - Berdych (9-ČR) 6:2, 7:6 (7:0),

Ramos (15-Šp.) - A. Murray (1-Brit.) 2:6, 6:2, 7:5,

Pouille (11-Fr.) - Mannarino (Fr.) 3:0 skreč.

Cuevas (16-Urug.) - Wawrinka (3-Švýc.) 6:4, 6:4,

Goffin (10-Belg.) - Thiem (6-Rak.) 7:6 (7:4), 4:6, 6:3,

Nadal (4-Šp.) - A. Zverev (14-Něm.) 6:1, 6:1.