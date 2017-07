Úleva pro Venus. Za nehodu na Floridě podle důkazů nemohla

Sedmatřicetiletá tenisová hvězda tento týden hraje Wimbledon a v pátek si vybojovala postup do osmifinále. O nedlouho později policie z Palm Beach Gardens informovala, že Williamsová při tragické nehodě neporušila dopravní předpisy. Do křižovatky vjela na zelenou a byla donucena zabrzdit, aby dala přednost jinému vozu. Když se znovu rozjela, narazilo do ní auto.

"Na základě videa byl změněn původní závěr, že Williamsová nehodu zavinila. Vyšetřování stále pokračuje, konkrétní viník zatím nebyl určen," řekl agentuře AP policejní mluvčí Paul Rogers.

Za volantem vozu, který se s Williamsovou srazil, byla osmašedesátiletá žena. Její o deset let starší manžel o dva týdny později zemřel na následky vážných zranění. Řidička utrpěla zlomeniny ruky. Tenistka vyvázla bez zranění a obviněna nebyla, nicméně čelí žalobě rodiny oběti.