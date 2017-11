Rána pro český tenis! Zemřela vítězka Wimbledonu Jana Novotná (†49)

Brněnská rodačka Novotná vyhrála na okruhu WTA 24 turnajů ve dvouhře a 76 ve čtyřhře. Jednou slavila triumf ve Fed Cupu. Vedle jednoho grandslamového vavřínu z dvouhry získala dalších dvanáct ve čtyřhře a čtyři ve smíšené čtyřhře.

Byla bronzovou olympijskou medailistkou z dvouhry v Atlantě 1996, kde přidala stříbro ve čtyřhře s Helenou Sukovou, s kterou byly druhé i v Soulu 1988.

Předloni ve Wimbledonu říkala, jak hluboce tenis milovala. "Tenis mi dává úplně všechno a i po těch letech mě naplňuje," vyznala se v Londýně. Právě tam prožila dva své nejslavnější okamžiky.

Ve finále v roce 1993 měla na lopatě Steffi Grafovou, ale nadějně rozjetý zápas nedotáhla do konce. Při slavnostním ceremoniálu se rozplakala na rameni vévodkyně z Kentu a dotkla se tak srdcí milionů fanoušků po celém světě.

Když pak o pět let a ještě jedno prohrané finále později opravdu zvedla vytoužený talíř pro vítězku, nebyl snad nikdo, kdo by to zrovna jí nepřál. "Dotáhnout to pak po dalších pěti letech do konce, už v pozdějším věku, to byl krásný finiš," připustila na jaře v rozhovoru pro Blesk.

VIDEO | Podívejte se na poslední rozhovor s Janou Novotnou

1080p 720p 480p 360p 240p <p>Po dlouhé nemoci zemřela tenistka Jana Novotná (†49), někdejší světová jednička v ženské čtyřhře a vítězka Wimbledonu z roku 1998. Podívejte se na její poslední rozhovor pro Blesk!</p> REKLAMA

"Jana byla inspirací pro každého, kdo se s ní znal, na kurtu i mimo něj. Její hvězda bude v historii WTA navždy zářit," řekl šéf ženského okruhu Steve Simon.

Kariéru jedna z posledních hráček vyznávajících útočný styl servis - volej s výtečným čopem ukončila v roce 1999. O šest let později byla uvedena do tenisové Síně slávy. Dlouho žila na Floridě, odkud se před sedmi lety vrátila do Brna, kde žila se svou přítelkyní (více čtěte ZDE »).

Krátce trénovala Francouzku Marion Bartoliovou a od roku 2014 spolupracovala dva roky s českou hráčkou Barborou Krejčíkovou.