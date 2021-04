Tipy 2. kola CS:GO: Eeriness pozlobí eSubu, Entropiq s Enterprise si odnesou po bodu

eEriness MARVO - eSuba (13:00)

Tip: Remíza (kurz 2,90)

Zápasy můžete sledovat živě na twitch.tv/eleaguecz.

Málokdo by před sezónou tipoval, že v souboji eEriness MARVO a eSuby bude těžké hledat jasného favorita. Esuba zatím nenaplňuje potenciál své sestavy, naopak eEriness MARVO patří mezi pozitivní překvapení Sazka eLEAGUE, i když v prvním kole těsně nestačili na Cryptovu. Pokud eEriness MARVO ze své hry odstraní větší množství zbytečných chyb v důležitých situacích, které je stály minimálně bod proti ostravské organizaci, budou hrozbou.

Michal „Mishek“ Kabele: „Eeriness během úvodní prohry proti Cryptova narazili na skvěle individuálně hrajícího Abraze. Esuba proti Sampi odešla s bodem, celkový playstyle je ale za očekáváním. Za mě 1:1.“

Brute - Cryptova (15:00)

Tip: Vítězství Brute (kurz 3,45)

Špíl dvou týmů, které ještě rozhodně neukázaly maximum, jehož jsou schopné. Brute hráli na Infernu proti Enterprise vyrovnaně, především díky perfektnímu výkonu Simona „KWERTZZ“ Horáka dlouho živili šanci na bod. Pokud se k mladému sniperovi přidá také zbytek skvadry, existuje velká šance na vítězný špíl proti Cryptově. Ta si bude muset dát na mladou sílu Brute velký pozor.

Michal „Mishek“ Kabele: „Další remíza. Z Brute se předvedl v úvodním kole hlavně Kwertzz. S týmem Cryptova je bude čekat agresivní Counter-Strike, ve kterém bude rozhodovat aim a způsob, jak agresivní playstyle dokáže AWP hráč Kwertzz zpomalit.“

Entropiq - Enterprise (17:00)

Tip: Remíza (kurz 2,40)

Dost možná zápas o druhé místo v základní části Sazka eLEAGUE. Enterprise jsou společně s Entropiq pasováni do role hlavního pronásledovatele Sinners. Velká porce skillu v čele se schopnými lídry slibuje parádní podívanou pro fanoušky a velké drama. Ano, Entropiq se mohou zdát jako mírný favorit, remíza je ale více než pravděpodobná.

Michal „Mishek“ Kabele: „Souboj dvou týmů, které se snaží hrát týmové CSko a pečlivě se připravovat. Budou rozhodovat naprosté detaily a může to skončit vlastně jakýmkoliv způsobem. Tipuju 1:1.“

Sampi - Sinners (19:00)

Tip: Výhra Sinners (kurz 1,25)

Sampi to nestřílí, jak by mělo. V prvním kole nedokázali dotáhnout sérii proti eSubě do vítězného konce, v týdnu dokonce prohráli 0:2 proti eEriness MARVO. Proti Sinners nečeká svěřence Jakuba Jankta nic jednoduchého, Sinners si chtějí po obrovsky těsné výhře nad Entropiq pořádně zastřílet. Tým č. 1 na tuzemské scéně je týmově i individuálně na vyšší úrovni než Sampi, to se ukáže také během nedělního šlágru. Sinners nezaváhají a dojdou si pro tři body.

Michal „Mishek“ Kabele: „V posledním zápase je jasný favorit, Sampi sice favorita soutěže potrápit rozhodně můžou, ale česká jednička by si tento zápas měla pohlídat. Sinners 2:0.“