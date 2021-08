Opustí Astralis další velká hvězda? Xyp9x přiznal, že se dívá po jiném angažmá

Andreas „Xyp9x“ Højsleth promluvil v exkluzivním rozhovoru pro server Dexerto o plánech do budoucna. K nelibosti fanoušků Astralis je pravděpodobné, že veterán Xyp9x tým s vypršením smlouvy opustí.

Xyp9x, Magisk a dupreeh patří mezi hráče, kterým na konci roku vyprší s Astralis smlouva. Dánská organizace prozatím nevydala žádné prohlášení, týkající se nových kontraktů pro zmíněnou trojici. Své jisté má prozatím pouze Lukas „gla1ve“ Rossander, který prodloužil kontrakt až do léta 2024.

Xyp9x ztratil trpělivost a raději než čekat na to, než mu smlouva s týmem vyprší, rozhodl se prozkoumat své možnosti na vlastní pěst. „Astralis miluju, ale myslím si, že teď je skvělá příležitost podívat se po jiných možnostech. I když už s Astralis proběhla nějaká jednání, nic není jisté, vše je ve hvězdách,“ prozradil Xyp9x.

Dánský clutch master, jak se mu občas přezdívá, je s týmem už od jeho založení v lednu roku 2016. Xyp9x je klíčovým členem a bezesporu se značně podílel na tom, že je Astralis díky čtyřem Major titulům nejúspěšnějším týmem všech dob.

V roce 2020 ale začala éra Astralis upadat. Xyp9x i gla1ve si z důvodu psychického vyčerpání dali herní pauzu a i když se ke konci roku vrátili zpět do hry a zakončili sezonu úspěšně, problémy nadále pokračovaly.

V dubnu následujícího roku opustil tým hvězdný Nicolai „dev1ce“ Reedtz a dle dostupných informací aktuálně odchod zvažuje i trenér Danny „⁠zonic⁠“ Sørensen. „Myslím, že když dev1ce odešel, naše hvězdná éra skončila,“ okomentoval Xyp9x odchod bývalého spoluhráče.

Spekulace hovořily o FaZe, jako možném zájemci o dánského hráče, sám Xyp9x ale informace označil za drby. „FaZe? Koluje spousta fám,“ řekl. „S nějakými týmy jsem už jednal, ale podrobněji o tom hovořit nemohu,“ dodal.

Otázkou také zůstává, co Astralis udělá s nedávno podepsanou posilou Philipem „Luckym“ Ewaldem, nadějným dánským sniperem. Bude tým střídat hráče v základní sestavě, nebo si teprve osmnáctiletý AWP hráč bude muset na svou šanci počkat? Xyp9x při dotazu na plány Astralis zůstal tajemný. „Ještě jsme to nedořešili, to jediné mohu říct. Ale myslím si, že se chystá překvapení.“

Zdroj: dexerto.com