Šampion Marioooso: Na výhru jsem si nevěřil, je to obří úspěch

Gratulace k vítězství! Jak jsi prožíval celé play off?

„Play off jsem si užíval, ale zároveň jsem se snažil být koncentrovaný a zachovat hlavně nervy na uzdě a mít chladnou hlavu. Když nefunguje hlava, tak se FIFA na takové úrovni hrát nedá.“

Byl v turnaji moment, kdy ses obával vypadnutí?

„Takový moment nebyl, protože v každé BO3 sérii jsem vždy dokázal vyhrát první zápas. To mi dodalo klid a nebyl jsem pod tlakem, že bych musel otáčet zápasy. Hodně mi to pomohlo v cestě za titulem.“

Věřil sis na turnajové vítězství?

„Na výhru jsem si nevěřil, jelikož jsem nebyl spokojený se svojí hrou před turnajem. Musel jsem projít nejdříve kvalifikací a dostat se do hlavního turnaje. Ale když jsem pak viděl los, tak jsem si říkal, že bych mohl uhrát nějaký lepší výsledek, jelikož jsem měl papírově slabší stranu pavouka. Využil jsem toho na maximum.“

Jaký výkon se ti podle tebe nejvíce vydařil?

„Nejlepší výkon si myslím, že jsem podal ve finále proti Lakymu. On šel do toho zápasu jako favorit a má zkušenosti, pár finálových duelů už odehrál. Já jsem ale neměl co ztratit, měl jsem jisté 2. místo, a už to byl pro mě veliký úspěch. Tak jsem šel do zápasu s čistou hlavou a povedlo se mi finále vyhrát. Celkově jsem hrál hodně dobře do obrany, do ničeho velkého jsem Lakyho nepouštěl, držel jsem míč a zahrál to pak spíše takticky. Ale oba zápasy byly hodně vyrovnané a těžké. V prvním zápase jsem rozhodnul až brankou ve 120 minutě na 1:0.“

V tom druhém byla odpískána sporná penalta, co ti běželo hlavou?

„Chvilku jsem i přemýšlel, že pošlu míč mimo bránu a budu hrát fair play. Nakonec jsem se rozhodl, že tu penaltu zakončím. Lakymu jsem se po zápase omluvil, ale on mi řekl, že by se zachoval stejně, takže mám klidné svědomí.“

Byl právě Laky tím nejsilnějším soupeřem?

„Těžko říct. V této fázi turnaje jsou už ti nejlepší, a zde, pokud chcete vyhrát, musíte porazit kohokoliv. Nejde si vybírat.“

Jaké byly první pocity po výhře?

„Pocity byly úžasné. Vyhrát tak prestižní turnaj jako je CZC.cz iSport Liga, je pro mě obrovský úspěch a zároveň odměna za ty hodiny hraní, které jsem tomu obětoval.“

Co říkali na vítězství tvoji blízcí?

„Hned po turnaji mi chodilo hodně gratulací, ať už na sociální sítě, nebo přes SMS, a ohlasy byly hodně kladné. Nikdo nečekal, že bych mohl vyhrát. Ale o to víc byly ty ohlasy sladší a hodně mě potěšilo, že se ozvalo tolik lidí.“

Máš nějaké plány s výhrou 40 000 Kč?

„Výhru teď pošetřím, ale v budoucnu se určitě něco najde, kde ty peníze využiju.“

Jaká je další meta? Udržet se na vrcholné scéně, dostat se do Evropy?

„Další meta je teď Cool Liga, ve které bych se rád dostal do play off a uhrál tam zase nějaký dobrý výsledek.“