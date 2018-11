Bitva ve hře FIFA 19! Jankto porazil Krejčího a prozradil, proč je tak dobrý

Ukázali své umění i mimo trávníky. Krejčí s Janktem zapnuli herní konzoli, šoupli do ní disk FIFA 19 a do ruky vzali bezdrátové ovladače. Souboj mohl začít. Krejčí si vybral Manchester United, kterému se zrovna v reálném světě moc nedaří a Jankto zvolil fenomén poslední doby Paris Saint Germain. „Nehraju to. Nejde mi to,“ povzdechl si Krejčí a spoluhráč z reprezentace si do něj hned rýpnul. „To je tak, když hraješ se sparťanem.“

Krejčí se nenechal od bývalého hráče Slavie napadat a vyrazil do protiútoku. „Tak takhle ty budeš útočit. Po dlouhé době jste se vyškrábali nahoru.“ Následně se oba smáli, ale hra na Playstationu šla od ruky jen jednomu z nich a to byl Jankto. „Já jsem nevěděl, že jsi v tom tak dobrej,“ řekl Krejčí, když už po chvíli prohrával 0:2. „V patnácti jsem jel místo fotbalového zápasu hrát do Německa turnaj na Playstationu,“ překvapil Jankto protihráče. Krejčímu prozradil, že si hraním her někteří lidé vydělají víc než oba čeští fotbalisté.

Krejčí s Janktem pařili FIFU 19. Uspěli by na CZC.CZ iSport Cup? 720p 360p REKLAMA

„My hrajeme v Boloni karty. Jsme stará generace,“ řekl někdejší záložník Sparty, který po poločase s Janktem prohrával 0:3. „Ale držení míče 50 na 50, alespoň v něčem jsem se mu vyrovnal.“

Ve druhé polovině klání sice Krejčí skoroval, ale celkově prohrál 1:4. „Gratuluju. Bylo to krásný. Děkujeme, odejděte. Asi takhle bych to shrnul,“ hořce se pousmál starší borec. „Snažil jsem se. Když jsem dal čtyři góly, tak jsem trochu zvolnil. Láďa mě překvapil. Myslel jsem, že to umí hůř. Nakonec byl docela dobrý,“ ocenil poraženého kolegu Jankto, který má v národním týmu za největšího soupeře ve FIFA 19 Patrika Schicka.

„U her se odreaguji. Souhlasím ale s tím, že by děti měly být vychovávány jinak. Hrát dvanáct hodin denně u počítače je prostě špatné. Mám pocit, že nová generace už ani nezná reálný fotbal a hráče, ale spíš ty youtubery, kteří jsou známější než kluci z reprezentace,“ myslí si Jankto.

Jankto hrával FIFU závodně. Dobrý relax, pomáhalo mi to, říká 720p 360p REKLAMA

V největším turnaji CZC.cz iSportCup se hraje o 50 000 korun a profesionální kontrakt

Vydělávej peníze za to, že si hraješ! Webový portál iSport.cz spouští svůj historicky první esportový turnaj CZC.CZ iSportCup ve FIFA 19. První online kvalifikace startuje již v sobotu 17. listopadu. Zájemci se budou moci zdarma přihlásit celkem do čtyř kvalifikačních kol, z nichž vzejde osmička nejlepších hráčů v republice. Ta se porve o 50 000 korun a profesionální kontrakt v týmu iSport.cz! Na zajímavé ceny se ale mohou těšit všichni hráči v turnaji.

Zúčastnit se je přitom úplně jednoduché. Vyber si reálný klub ve FIFA 19 a registruj se do turnaje už nyní na www.isportcup.cz. Za aktivní účast v online kvalifikaci, do níž se může zapojit přes tisíc hráčů, získáš voucher na slevu 100 korun v eshopu CZC.cz při objednávce nad 1000 korun.

Ti nejlepší následně postoupí do velkého finále v Praze, které se odehraje 8. prosince v kinosále Premiere Cinemas v Hostivaři. Právě tam se svedou bitvy o 50 000 korun (vítěz bere 25 000 Kč) a možnost získat profesionální smlouvu v týmu iSport.cz. Finále bude streamované na facebooku deníku Sport a YouTube a Twitch kanálu CZCtv. Těšit se můžete zároveň na zajímavé hosty – fotbalové reprezentanty a jiné známé osobnosti. Vstup na akci bude rovněž zdarma.

Jak se přihlásit do turnaje? A jak hrát? Všechny informace najdeš na www.isportcup.cz. Takže se zapoj, hraj a sleduj největší turnaj ve FIFA 19!

Klíčové termíny

1. kvalifikace: sobota, 17. 11. od 17:00

2. kvalifikace: čtvrtek, 22. 11. od 18:00

3. kvalifikace: sobota, 24. 11. od 17:00

4. kvalifikace: středa, 28. 11. od 18:00

Online finále: sobota, 1. 12.

Velké finále v Praze: sobota, 8. 12.