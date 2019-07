Historické drama na Okayamě ovládli Šmídl a Štefanko | iSport.cz

Studiové závody nabízejí vždy zcela unikátní atmosféru. Na rozdíl od klasických online závodů totiž jezdci závodí v jedné místnosti, sedí vedle sebe a jsou pod dohledem kamer. Navíc jezdcí na zcela identickém vybavení, které dodal partner šampionátu značka Thrustmaster. Studiovými závody jsou vždy finálové podniky každé části sezóny, tentokrát došlo na ukončení druhé fáze s historickými vozy Mercedes-Benz 190E EVO II DTM. Tratí byl japonský okruh Okayama.

Elitní kategorie VGP1 překvapila diváky svou vyrovnaností. Jezdec stáje Smarty Andrej Chlebec získal v kvalifikaci pole position, když porazil Michala Šmídla ze stáje Predator o jednu jedinou tisícinu vteřiny. Chlebec tak měl do dvacetiminutového sprintu perfektní startovní pozici, ale Šmídl hned od začátku na svého soupeře dorážel. To se slovenskému jezdci vymstilo, když pod tlakem udělal chybu a o vedení přišel.

O vítězství se pak bojovalo až skoro do samotného konce. Šmídl předvedl bezchybný výkon a dovezl Predator k dalšímu triumfu, zatímco na Chlebce zbylo druhé místo. Jezdec Smarty o své naděje přišel v posledních kolech vlastní chybou. Třetí dokončil Michal Blažek z Lenovo Legion. Karel Baško, který v tomto podniku zastoupil Jan Frajbiše, dovezl vůz Avast na páté příčce.

Hlavní závod, který je vypsaný na klasických 42 minut + 1 kolo, nabídl mnohem větší drama. Na startovním roštu se jezdci seřadili podle výsledků ze sprintu, jen první šestka se otočila do opačného pořadí. Z prvního místa tak vyrážel Vojtěch Polesný z Aceru, následovaný Karlem Baškem z Avastu. Postupem závodu se na čele bojující dvojici Polesný a Chlebec dotáhla druhá dvojice ve složení Šmídl a Martin Štefanko z Benziny. Vznikla tak skupinka čtveřice jezdců v souboji o vítězství, která si nic nedarovala a došlo i ke kontaktům.

Když už se pilot stáje Smarty konečně posunul do vedení, tak ovšem došlo ke kolizi. Druhý Šmídl totiž udělal to samé jako při posledním studiovém závodu v Macau a Chlebce poslal do smyku. Za to si ovšem úřadující šampion odnesl penalizaci dvaceti sekund a přišel o možnost v závodě vyhrát. Na prvním místě tak tedy dojel Martin Štefanko z Benziny, když dokázal udržet vedení před druhým Polesným z Aceru. Na Chlebce v barvách Smarty zbylo až třetí místo, zatímco Šmídl z Predatoru se propadl na šestou příčku.

V juniorské kategorii VGP2 se rovněž bojovalo naplno a o pódium se přetahovalo hned několik jezdců. Tentokrát však dorazil do pražského RE-PLAY studia nejlépe připravený Pavel Reigl a jezdec stáje Acer byl doslova nepolapitelný. Ve obou závodech zvítězil a za celý den si připsal celkem 51 bodů. Ve sprintu ho na pódiu doplnili Simon Kovačič za tým Logitech a David Přáda z Thrustmasteru. V hlavním závodě pak znovu Kovačič a jako třetí dojel Petr Kužela z FOR2A Atomic Energy.

Šampionátu i nadále vévodí Šmídl, který má nyní náskok 15 bodů na druhého Štefanka. Třetí příčku drží bezpečně Polesný s náskokem 22 bodů. Na čtvrtého Blažka se rychle začíná dotahovat pátý Chlebec. Mezi juniory i nadále vede Kovačič, nyní se 125 body. Na druhou příčku se posunul se 100 body Reigl. O třetí místo bojují Kužela, David Přáda a Jaroslav Procházka z RE-PLAY Studia.

V týmovém šampionátu vede Acer se 198 body. Druhá Benzina ztrácí 38 bodů a spíše než na první místo se ohlíží na třetí Logitech, který má jen o 8 bodů méně. Čtvrtý Predator má 133 bodů a páté místo drží Smarty se 131 body. Třetí fáze šampionátu Mercedes-Benz Virtual GP 2019 začne 20. srpna večer, a to online závodem na okruhu Road America, kde se poprvé představí moderní hybridní formule.