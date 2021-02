Streamer Opat se konečně dočkal, Twitch mu zpřístupnil účet po dlouhém banu

Jeden z nejznámějších streamerů na CZ/SK scéně, to je Opat04. Na Twitch.tv má skoro 200 tisíc sledujících, o to bolestivější bylo, když mu byl účet už po několikáté zabanován.

Opat se loni v listopadu vrátil ke streamování po měsíčním banu, netrvalo ovšem dlouho a pravidla znovu porušil. Nejpravděpodobnějším důvodem bylo to, že v živém vysílání ukázal přebalování malého dítěte, na kterém bylo vidět vše, co Twitch ve svých pravidlech zakazuje. Většina se domnívala, že mu ban vyprší nejpozději do měsíce, to se ale nestalo. Twitch a jeho chaotická politika banů způsobila, že Opat neměl absolutně žádné tušení kdy mu bude jeho účet opět zpřístupněn. Překvapení na něj čekalo dnes v noci, kdy se dozvěděl, že je jeho účet konečně aktivní.

Nadšený Opat už sdílel radost na svých sociálních sítích. V krátkém vlogu který zveřejnil na Youtube informuje fanoušky o tom, že se mohou těšit na stream dnes 27.2. v 18:00. Neplánuje žádný “over hype stream”, jak sám říká, ale úplně obyčejné vysílání, ve kterém si chce pokecat s fanoušky a zahrát League of Legends a Minecraft.

Streamer zároveň ujišťuje veřejnost že s výzvou, do které se pustil 25.2., nekončí. Opat se totiž rozhodl zlepšit svůj životní styl a dal si za cíl každodenní cvičení. Věří, že u streamování nezlenivý a své předsevzetí dotáhne do konce. Tak hodně štěstí!