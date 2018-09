TOP 5 trumfů pro Ligu mistrů: mexický zázrak, Müller i zkušený střelec

Paco Alcácer - 6,3 milionů

Borussia Dortmund

útočník

V Barceloně dostával šanci po minutkách, a to ještě v lepším případě. Po přesunu do Německa ale zase objevuje starou formu. Španělský útočník se v lize blýskl nádherným gólem a v aktuální sezoně by měl být hlavní ofenzivní zbraní Dortmundu. Obranu belgických Brugg by měl prohnat.

Hirving Lozano - 11 milionů

PSV Eindhoven

útočník

Ovládl tabulku střelců nizozemské ligy, zazářil na MS... až je trochu s podivem, že neodešel do většího klubu a dál obléká dres PSV. O víkendu se mexický šikula s přezdívkou "Chucky" podílel na sedmigólové demolici Den Haagu, teď ho čeká větší výzva - sestřelit Barcelonu.

Klaas-Jan Huntelaar - 9,5 milionů

Ajax Amsterdam

útočník

Ještě nepatří do starého železa! Bývalý snajpr Realu Madrid či Schalke v pěti ligových duelech nastřílel šest branek a pořád patří k oporám ambiciózního Ajaxu Amsterdam. Pětatřicetiletý "Hunter" si ve středu může smlsnout na řeckém AEK, které by mělo být nejlehčím soupeřem ve skupině.

Sestav si vlastní tým z hráčů Ligy mistrů a hraj o ceny za 55 tisíc >>>

Thomas Müller - 11,5 milionů

Bayern Mnichov

útočník

Tři zápasy, dva góly - takovou statistikou přispěl Thomas Müller k úspěšnému vykročení Bayernu do nové sezony. Právě on by mohl být tajnou zbraní Bayernu v prvním zápase Ligy mistrů proti Benfice, která jistě bude dávat pozor především na Roberta Lewandowského a Arjena Robbena. I ti jsou zatím dvougólovými střelci.

Gabriel Jesus - 12,4 milionů

Manchester City

útočník

Lyon je ambiciózní, ale na úvod nového ročníku Ligy mistrů má trochu smůlu, schytal jednoho z největších favoritů. Úřadujícímu mistrovi Premier League, Manchesteru City, sice nejspíš bude chybět Sergio Agüero, nejlepšího střelce historie týmu ale může plynule zastoupit mladý Brazilec Gabriel Jesus. V minulém ročníku i z pozice náhradníka nasázel 13 ligových branek, rozhodně může být esem Citizens.