Šural po ztrátě: Gól? Jen jsme fandili, měli jsme to dohrát jako velký tým

Znovu jste o výhru přišli na konci utkání. Čím si to vysvětlujete?

„Nevím... Bolí to hodně, Měli jsme vyhrát, dohrát ten zápas jako velký tým na 1:0. Nebyl to od nás excelentní výkon, ale měli jsme to zvládnout.“

Jak jste inkasovaný gól viděl?

„Začala to zbytečná standardka, po ní jsme to dvakrát nebo třikrát nedokázali odvrátit pořádně. Pinkali jsme to kolem vápna, třetí balon do vápna, my jsme jen fandili a propadlo to k soupeři, který byl volný.“

Utkáním jste se spíš protrápili. Proč to herně tentokrát tolik nešlo?

„Nenazval bych to trápení, zápas jsme měli minimálně do gólu pod kontrolou. Nevybavuju si nějaké šance soupeře. Nebyl to od nás dobrý útočný fotbal, nedostávali jsme se tolik do šancí. A bohužel jsme to nedohráli s nulou vzadu.“

Prosadil jste se ze standardní situace. Věřil jste si na ní hodně?

„Věřil. I tu poslední, kterou jsem kopal, se mi povedlo proměnit, i když to je už dlouho. Věřil jsem, že stačí trefit bránu.“

Vy jste měl i jednu šanci v prvním poločase...

„Jak jsem z otočky vystřelil, cítil jsem, že to jde po zemi na zadní tyč. Gólman tam na poslední chvíli vykopl nohu a protečoval to na roh. Škoda.“

Podruhé za sebou jste ztratili body. Vybavují se vám momenty z minulé nevydařené sezony?

„Takhle o tom nepřemýšlím. Je to sice druhá ztráta za sebou, proti Příbrami jsme měli vyhrát, tentokrát jsme si těch šancí tolik nevytvořili. Ale zvládnout jsme to měli. Je to ztráta, příští zápas musíme vyhrát. Bohužel jsme mohli mít plný počet bodů, takhle jsme minus čtyři.“

Šural po další ztrátě: Měli jsme to dohrát jako velký tým! 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Bohemians - Sparta 1:1. Favorit přišel po chybě o další body Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Bohemians - Sparta: Šural poslal Letenské do vedení 1:0 po pochybném faulu 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Sparta: Selhání sparťanské obrany! Záviška po srovnal na 1:1 720p 360p REKLAMA