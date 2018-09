Boleslavský Přikryl chválil Komličenka i láteřil: Dostáváme hodně gólů

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Teplice: Teplické kladivo Vaněček zblízka pálil nad! VŠECHNA VIDEA ZDE

Začněme vaším exkluzivním přímákem. Byla to nacvičená věc, nebo momentální nápad?

„Něco jsme měli nacvičené a tohle byl jeden ze záměrů. Škoda, že z toho nepadl gól. Ta akce by si to zasloužila, povedla se.“

Mimochodem, jak těžké bylo oklepat se po nedělní facce 1:6 v Plzni?

„Nebyl čas na to myslet, museli jsme rychle přepnout. Nebylo příjemné, že jsme dostali šestku, ale v týdnu jsme hráli pohár: postoupili jsme a pomohli si tím.“

Proč jste nezopakovali pohárový úspěch i proti Teplicím?

„Dobře jsme začali, byli jsme aktivní a na začátku druhé půle jsme šli do vedení, ale dojeli jsme na dvě věci. Na neproměněné šance a na to, že jsme znovu nedohráli zápas s nulou. Velká škoda, že jsme nechali soupeře srovnat.“

Je děravá obrana vaším největším problémem? V sedmi ligových kolech jste dostali dohromady devatenáct gólů, tak mizerně jako vy je na tom už jen poslední Dukla.

„Gólů je moc, to si musíme přiznat. Snažíme se na tom pracovat, trénujeme různé situace, ale bohužel se nám to zatím nedaří přenést do zápasů.“

Co je naopak pozitivní? Forma vašeho stěžejního útočníka Nikolaje Komličenka, který se sedmým gólem v sezoně dotáhl na ligového krále střelců Michaela Krmenčíka?

„Konečně máme útočníka, kterému se střelecky daří. Je to jen dobře, jeho góly nám pomáhají. V čem je Nikolajova největší síla? Podívejte se, jak vypadá, to mluví za všechno. Je silný, udrží balon a na to, jak je vysoký, je i rychlý. Útočníci jako on jsou nepříjemní pro každou obranu, teď z toho těžíme.“

