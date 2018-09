Takhle se má hrát první liga, hlásí po výhře opavský tahoun Zavadil

Video k článku 720p 360p REKLAMA Slovácko - Opava: Juřena pojišťuje vedení hostů na 2:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se zrodila výhra na Slovácku?

„Myslím, že jsme zvolili správnou taktiku. Dobře jsme se posouvali a dali ze standardky gól. V prvním poločase jsme přečkali dvě velké šance Slovácka. Zase to byl od nás velmi poctový výkon. Takto přesně se má hrát liga. To, co jsme hráli ze začátku, nemělo s ligou nic společného.“

Ale jde o šťastné body, že?

„Jo, dnes jsme měli štěstí. Ale to k tomu patří. Neměli jsme ho předtím, teď se k nám obrátilo. Máme deset bodů, zvedáme se dál. Hlavně nedostáváme góly. Za tím je výborná práce celého mužstva.“

SESTŘIH: Slovácko - Opava 0:2. Dramatický duel ovládl rozjetý Slezský FC Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

V zápase bylo hodně emocí. Proč?

„Po zápase jsme si podali ruce, všechno je v pořádku. Ale musíte mít nějaký respekt. Někdo má dvacet let a někdo čtyřicet. Tohle jsem si jako mladý nikdy nedovolil. Ale beru to, je to sport.“

Jak se vám hrálo v takové atmosféře?

„Na Slovácku se vždycky hraje výborně. Lidé okolo místního fotbalu jsou fantastičtí. A my jsme se tady cítili jako doma. Byla tu spousta našich fanoušků, kteří nás skvěle povzbuzovali.“

Slovácko - Opava: Juřena pojišťuje vedení hostů na 2:0! 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Opava: Mela u rohového praporku, Zajíc měl dostat červenou Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slovácko - Opava: Sadílek vystřihl nůžky, ale balon zaplaval vedle brány 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Opava: Domácí si vytvořili závar, ale Juroška střílel mimo 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Opava: Obrovská hrubka Svozila, ale Havlík ji nepotrestal Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slovácko - Opava: Další superšance Sadílka, který opět selhal 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Opava: Sadílek v tutovce, Šrom mu heroicky padl pod nohy Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slovácko - Opava: Ofenzivní představení pokračuje, Juroška pálil na bližší tyč 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Opava: Závar před slováckou brankou, Puškáč pálil vedle 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Opava: Puškáč utekl po levé straně a prověřil Daňka 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Opava: Kuzmanovičova hlavička posílá Opavu do vedení 1:0! 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Opava: Rezek z první napálil tyč Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Slovácko - Opava: Kuchta vyslal Havlíka do tutovky, ale ten nepřekonal Šroma Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.