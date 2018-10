Spokojený střelec Pulkrab: Doufám, že trenér má o čem přemýšlet

Představuje pro nás vysoká výhra uklidnění po předchozích dvou porážkách?

„Určitě jsme potřebovali vyhrát. Byl to od nás dobrý výkon. Říkali jsme si, že se potřebujeme naladit, to se nám podařilo. Výhra 4:1 mluví za vše.“

Šel jste do utkání se speciální motivací, abyste se ukázal trenérovi a řekl si o větší vytížení?

„Motivaci mám vždycky, když jdu hrát za Spartu. Ať už na pár minut nebo od začátku. Jsem rád, že se mi povedlo dát gól, snad jsem si tímhle zápasem řekl o další šanci.“

Jak důležitý byl první gól?

„Hodně. Měli jsme od začátku tlak, ale branka to zlomila. Pak jsme rychle přidali další a hrálo se nám mnohem lépe.“

Nemrzí vás zpětně, že těch branek nakonec nebylo víc? Šance na to byly...

„Samozřejmě jich mohlo být víc, ale jsem rád, že funguje kooperace s Benjim (Tettehem). Podělili jsme se o to. Byl to týmový výkon, pak není důležité, kdo se trefí.“

Věříte, že jste trenérovi dal důvod, aby rozmýšlel výběr útočníků pro další utkání?

„Já doufám, že dost. S tím jsem na hřiště šel, aby pak měl trenér o čem přemýšlet. Uvidíme, kdo bude hrát příště. Jsme tu čtyři útočníci a trenér se určitě rozhoduje i podle soupeřů.“

Proti Liberci jste doma taky dominovali v prvním poločase, ale pak přišel útlum. Snažili jste se z toho poučit?

„Jasně, říkali jsme si v poločase, že chceme hrát dál stejně. To se podařilo, i když jsme dali jenom jednu branku, tak jsme hru kontrolovali na půlce soupeře. Bylo důležité, že jsme nehráli mezi vlastními stopery, ale pohybovali se kolem boleslavského vápna.“

Čím to, že doma zápasy zvládáte s přehledem a venku se naopak trápíte?

„To nedokážu říct. Venku jsme teď měli těžké soupeře, v Plzni je to ohromně složité, v Olomouci taky. Těžko říct, ale rozdíl tam určitě je.“

Je pro vás důležité, že jste nepustili Slavii do většího trháku?

„Takhle o tom nepřemýšlíme. Není to tak, že bychom koukali na pořadí a podle toho hráli více nebo méně. Chceme zvládnout každý zápas. Tabulka pro nás žádnou motivací navíc není.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19. Pulkrab, 20. Tetteh, 37. Tetteh, 64. Kanga Hosté: 84. Hůlka Sestavy Domácí: Nita – Chipciu (87. Wiesner), Radaković, Costa, Civić – Stanciu (C), Kanga, M. Frýdek, Vatajelu (64. V. Vukadinović) – Pulkrab, Tetteh (68. Mebrahtu). Hosté: Šeda – Pauschek, Hůlka (C), Chaluš, Keresteš (46. Hubínek) – Takács, Mareš – Přikryl, Ladra, Konaté (46. Kateřiňák) – Komličenko (71. Dan. Novák). Náhradníci Domácí: Heča, Štetina, Kaya, Vukadinović, Wiesner, Mebrahtu, Sáček Hosté: Král, Hubínek, Kateřiňák, Novák, Džafić, Křapka, Kamenár Karty Domácí: Civić, Kanga Hosté: Komličenko Rozhodčí Orel – Blažej, Vlček Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 9 147 diváků

