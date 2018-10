Krmenčík v Plzni gólově mlčí. Siegl a Střihavka řeší, jak zvládne útlum

Na každého útočníka přijde ouhor – a teď to padlo na Michaela Krmenčíka. Zní to až neuvěřitelně, ale plzeňský reprezentant se netrefil už v sedmi zápasech FORTUNA:LIGY za sebou, na gól čeká v domácí soutěži přes dva měsíce. Trenéra Pavla Vrbu to však nijak neznepokojuje. „Nemyslím si, že by to měl být nějaký velký problém,“ uvedl kouč Viktorie po nedělní výhře nad Slováckem (2:1). Jak se na Krmenčíkovu střeleckou krizi dívají Horst Siegl a David Střihavka, zjistíte v placené části článku.