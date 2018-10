Pozor, Stoch! Proč hvězda Slavie září? Vyrostl z negativních věcí, říká Demo

Ty jeho góly, to je nádhera, esteticky hodnotné kousky. Jakmile má Miroslav Stoch trochu prostoru, už si míč šteluje a pálí. Přesně, krásně, úspěšně. V průběhu letošního podzimu nasázel za Slavii už sedm ligových gólů, naposledy dal víc branek za celou sezonu při angažmá v Spojených arabských emirátech v Al Ainu, v ligovém ročníku 2014/2015 se trefil devětkrát. Teď má čiperný Slovák takovou fazonu, že už brzy může být jeho bilance výrazně lepší.

Přitom začátek sezony měl hlušší. V několika zápasech se hledal, herně se mu nedařilo, hodně kazil, byl nevýrazný. Ale teď? Exploduje, je v ráži, je všude. „Je nositelem vysoké fotbalové kvality a hlavně je u rozhodujících momentů. Za dobu, co ho znám, je v nejlepším rozpoložení,“ tleskal mu slávistický trenér Jindřich Trpišovský po pondělní výhře 4:1 nad Duklou, ke které záložník se sedmnáctkou na zádech přispěl dvěma góly.

Že je Stoch líný vypomáhat defenzivě? To dávno neplatí. Trpišovský si už během jara pochvaloval, jak se vrací dozadu, jak je pracovitý a že zápasy končí na hranici vyčerpání. To je pro něj už automatické. „Je to komplexní hráč. Bere si míče v pozici, kdy by si ho třeba jiný hráč nevzal. Tlačí se do střeleckých pozic, sbírá odražené míče. A na druhou stranu proti Dukle se třeba několikrát vrátil za Vláďu Coufala,“ vypíchl kouč červenobílých. Pryč jsou jeho další neduhy z minulosti, tedy průšvihy mimo hřiště. Teď o nich neuslyšíte, nejsou.

Co naopak zcela jistě zaznamenáte, jsou jeho góly. Skvostná pumelice v Olomouci, úžasná rána pod břevno proti Příbrami, precizně a zároveň jemně kopnutý trestňák v Liberci, báječná střela levačkou do šibenice v pondělí proti Dukle. Jedna branka hezčí než druhá. „Má dobrý švih, trefí dobře balon, plus minus jeho prostředek,“ vypozoroval Petr Papoušek, bývalý záložník Liberce či Sparty, který se také uměl ze střední vzdálenosti do míče opřít. „Člověk si to musí dobře připravit, musí mít i trochu času,“ dodal Papoušek.

Stoch může mít i další plus. „Myslím, že je i výhoda mít menší nohu. I to hraje roli,“ přidal zajímavý postřeh Papoušek.