Nadstavby se nemusíme bát, uklidňoval Rada po facce na Bohemians | iSport.cz

Co vás po porážce nejvíc štve?

„Je mi líto, že jsme nedali gól, ačkoliv jsme měli šancí dost. Bohemka se trefila prakticky z jediné střely na bránu. Po centru a hlavičce. A my? Co nám tam dřív padalo, to tam teď nemůžeme procpat. Málokdy po porážce hráčům děkuju, ale tentokrát to musím udělat: za výkon a kombinační hru se nemusíme stydět. Kluci si hrábli.“

Na body to však nestačilo.

„Nějakých osmdesát minut jsme byli lepší než soupeř, ale to se nám stalo už poněkolikáté. Dařilo se nám proti Plzni či Boleslavi, kde jsme byli v poli lepší, ale i tam jsme prohráli. Je to za námi, musíme se připravit na poslední kolo základní části proti Baníku. Pak máme ještě nadstavbu, které se nemusíme bát: herní kvalitu na to máme.“

Venku jste už popáté za sebou nevstřelili gól. Čím to?

„To je jednoduché, neproměňujeme šance. Chybí nám fotbalové štěstí, provází nás smůla. Šance si vytváříme, ale naše zápasy nemají tak snadný průběh jako třeba na podzim na Dukle, kde jsme vyhráli 6:2. Pracujeme na tom, hodně je to o sebevědomí hráčů. Pořád ale máme se Spartou a Boleslaví druhý nejlepší útok v lize.“

Mrzí vás ztráta na Bohemians o to víc, že jste se mohli na tři body přiblížit třetí Spartě, která nečekaně prohrála s Karvinou?

„Na nikoho se neohlížíme. Mrzí mě spíš to, že jsme nebodovali, přestože jsme na to měli. Kdybychom vyhráli, mohli jsme se Spartě přiblížit, ale pořád máme ještě šest zápasů na to, abychom se dostali do skupiny týmů, které budou hrát o Evropskou ligu. Jedeme dál.“