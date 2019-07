Karviná - Baník: Fillo chápal pískot, karty ne. Snad si můžeme od plic zanadávat, ne? | iSport.cz

V sestavě ostravského Baníku se Fillo přesunul ze zálohy na pravý kraj obrany. V nové roli si zkušený bijec vede docela solidně. O to víc bude svému týmu v dalším kole proti Teplicím (pátek, 18) chybět. „Červená byla naprosto zbytečná,“ nechápal Fillo.

První žlutou kartu dostal v 54. minutě po ostrém střetu s Markem Janečkou. Sudí Emanuel Marek oba borce potrestal až za následnou slovní potyčku, ne za souboj. „Ježišimarjá, je to fotbal, jsme chlapi, snad si můžeme na hřišti něco říct,“ divil se Fillo. „Když se hráči hádají na hřišti, tak je to úplně normální věc. Nevím, proč jsem tu žlutou kartu dostal.“

Přiznává, že byl po střetu s Janečkou naštvaný. Karvinský bojovník, který na hřiště přišel po přestávce, hodně přitvrdil hru. Chvíli před soubojem s Fillem se ostře potkal s Patriziem Stronatim. „Janečka tam chodí do soubojů jako blázen,“ míní Fillo. „On nám tam skoro zranil hráče, minutu na to jde do mě. Nesmyslně mě trefí do hlavy. Minule mě tu šili, teď zase. Chtěl jsem mu to říct. Nevidím v tom problém a nechápu, proč do toho rozhodčí zasahoval.“

Po strkanici s Janečkou karvinské publikum na Filla při každém kontaktu s míčem pískalo. „Lidi si mysleli, že jsem to nějak přisimuloval. Ale odehrál jsem balon, on do mě vletěl, trefil mě do hlavy úplně nesmyslně. Lidi pískali, to je normální, chtěli mě rozhodit. Je to derby, je to vyhecované. Já to beru.“

Svým způsobem nakonec chápal i Janečku. „Víme, jaký je to hráč, je to bojovník, já ho respektuju, ale když to udělá dvakrát během minuty, tak jsem mu to chtěl říct, ať si na to dá pozor,“ říká Fillo. „Myslím si, že rozhodčí vůbec do toho nemá zasahovat. Je to chlapská hra a snad si můžeme od plic zanadávat.“

Druhou žlutou kartu dostal Fillo v nastavení. Za zdržování hry. „V 93. minutě se nám tam válí hráč, má křeče, nebo nevím, co se stalo,“ krčil rameny. „Tak to rozhodčímu ukazuju a on přijde a dá mi druhou žlutou, zbytečnou. Mrzí mě to.“

SESTŘIH: Karviná - Baník 1:2. Vyhecované derby plné šancí rozhodl Jirásek

Paradoxní bylo, že následná pauza, než nechal sudí Marek znovu rozehrát, pak byla několikrát delší. Fillo odešel za postranní čáru a pak obcházel celé hřiště. Druhou žlutou krtu dostal v čase 93:47, opuštění hřiště mu trvalo dva minuty a devět sekund.

„Vůbec nechápu toho frajera, proč nás nenechal hrát,“ zlobil se karvinský trenér František Straka. „I delegát se podivoval. Když už, tak přece musí nastavit čas, ne?“

Je ovšem chybou svádět toho prodlení na nové pravidlo. To říká, že hráč musí opustit hrací plochu nejkratší cestou při střídání, nikoli však při vyloučení. „Skutečně, nové pravidlo se týká pouze střídání,“ potvrzuje předseda pravidlové komise Jiří Kureš. „To rozhodnutí sudího nebylo nejšťastnější, měl poslat vyloučeného hráče do kabin nejkratší cestou.“

Když už to však Marek neudělal, skutečně musel čekat, až Fillo hřiště obejde. Podle pravidel totiž nesmí být navázána hra, dokud vyloučený neopustí prostor hrací plochy. Pro doplnění, Marek už s nervy nevydržel a dal pokyn ke hře, i když Fillovi ještě malý kus cesty zbýval.

Ovšem na arbitrovu obranu je třeba zmínit, že namísto avizovaných pěti minut pak nastavil sedm minut a čtrnáct sekund, takže Fillovu dobře loudavou procházku nahradil.

V dalším kole, už v pátek proti Teplicím, bude Fillo po červené kartě Baníku chybět. Při zranění Pazdery je to pro tým Bohumila Páníka komplikace. „Mrzí mě to hrozně, kvůli takové červené můžete přijít o flek,“ krčil Fillo rameny. Těší ho ale, že po domácí prohře s Libercem (1:2) Baník v Karviné po boji naplno bodoval. „Pořád je co zlepšovat, nebyl to perfektní výkon, nebudeme se chlácholit. Musíme dál pracovat a dostat Baník tam, kam patří.“