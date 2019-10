Pivarník o výkonu Slavie: Součka a spol. nejde nahradit. Koho pochválil? | iSport.cz

Překvapila vás tedy Slavia v Ostravě svým výkonem?

„Na jednu stranu ano. Ale sám jsem uvažoval nad tímhle zápasem, kdy hrajete proti kvalitnímu soupeři a hlavně úspěšnému na domácím hřišti, a vůbec nad velmi nabitým programem týmu, je to neskutečné. A pocitově jsem si říkal, že jsou si toho trenéři vědomí a radši by nechali hrát tu základní sestavu, nebo to zkrátka protočili mnohem méně. Jenže oni tu větší rotaci ve světle toho nabitého programu prostě museli udělat. A dopadlo to, bohužel, takhle.“

Dá se tedy mluvit o tom, že vás hráči, kteří tolik nehrají a ve středu dostali šanci, zklamali?

„Kdybych to měl říct úplně jednoduše, tak ano, zklamali mě. Ale není vůči nim vůbec fér to právě takhle zrychleně zhodnotit. Je tam víc aspektů, které na to mají vliv, už jen to, že ti hráči nemají praxi, už vůbec ne v těch opravdu těžkých zápasech a teď zrovna je čekal soupeř, který to doma umí. Slavia se zhruba dva roky vyvíjela a pokud do sestavy zapojí jednoho až dva hráče, ten tým je dokáže utáhnout. Ale třeba Hora a Provod přišli až v průběhu podzimu, nemají to jednoduché, aby rychle zapadli. Přesto říkám, že mě někteří hráči zklamali alespoň z pohledu nasazení a například z hlediska napadání. To mnohdy nebyl presink, ale spíš stínování.“

Ještě zpátky k tomu, že Jindřich Trpišovský podle vás musel udělat větší rotaci...

„Jindrovi rozumím, že to udělal.