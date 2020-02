Tři varianty Kotalovy Sparty: Hložek na hrot, kdy začnou tři stopeři? | iSport.cz

Dávid Hancko na sobě nedal znát, co si o změně myslí • Martin Sekanina (Blesk)

David Lischka a Adam Hložek posloužili jako nosiči balónů, ale dobrou náladu jim to nesebralo • Martin Sekanina (Blesk)

Od pondělí sedí v trenérském křesle Sparty. Moc prostoru na manévry ovšem kouč Václav Kotal nemá. Vlastně pouze pět dní. Zkušený stratég v tuhle chvíli dost možná ani sám neví, jak složí sestavu pro nejbližší duel v Olomouci. Deník Sport se mu přesto pokusil nahlédnout do hlavy a nastínit, jakým směrem přemýšlí. Hlavní úvahy? Rozbití kreativního dua Bořek Dočkal a Guélor Kanga i sázka na dva defenzivně laděné střeďáky.

Pragmatismus

Pod Václavem Jílkem Sparta držela výhradně rozestavení se čtyřmi obránci, to bude chtít Václav Kotal minimálně pro první utkání zachovat. Byť zřejmě s jiným personálním obsazením. Varianta se dvěma leváky může jít stranou, Kotal se netají tím, že má rád konstruktivní stopery. Nabízí se proto Georges Mandjeck - pravák. Davidu Lischkovi navíc souboj s Libercem absolutně nevyšel, jeho pozice nemusí být tak pevná. Martina Frýdka nepustí do hry žluté karty, šanci by tak mohl dostat Matěj Hanousek. K herní modifikaci dojde ve středu pole.

Tou hlavní bude sázka na dva defenzivně laděné středopolaře, což je specialita nového kouče Sparty. Kotal má navíc rád rychlostní typy, proto lze očekávat nasazení tahového Michala Sáčka. Běžecké nároky splňuje i Srdjan Plavšič, jemuž by na levém křídle mohl uvolnit prostor Adam Hložek. Zázračný talent českého fotbalu se totiž téměř jistě posun do středu pole, v tomto případě pak rovnou na hrot. Hlavní otázky zůstávají dvě: kdo na pozici deset a na pravé křídlo?

Pokud Kotal vyhodnotí, že je Dočkal po vleklém zranění dostatečně připravený, půjde do hry. Pokud ne, volba padne na Guélora Kangu. Využití obou zároveň se nejeví moc reálně. Na pravé straně zálohy je volba jednodušší, moc variant ve hře totiž není. Tu nejlogičtější představuje Martin Graiciar.

5 - Tolik změn v základní jedenáctce by představovala tato varianta oproti úvodnímu ligovému duelu s Libercem.

Budoucnost

Až se Václav Kotal v nové pozici dostatečně uvelebí, je vysoce pravděpodobné, že začne zvažovat přechod na své milované rozestavení 3 – 5 – 2. Úspěchy s ním slavil v Hradci Králové i Brně, inspiraci už před lety začal čerpat v italském Juventusu. Ale pozor, tohle rozestavení platí jen na papíře. Zkušený kouč ho modifikuje na každého soupeře zvlášť, to se týká především toho, kolik hráčů se po ztrátě míče automaticky zapojuje do defenzivní činnosti.